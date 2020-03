Rejoignez une association au Salon du Volontariat de Liège

Cette année a lieu l’incontournable Salon du Volontariat. Celui-ci se déroule le vendredi 6 et samedi 7 mars de 10 heures à 18 heures à la RTBF Média Rives. Venez à la rencontre d’associations et donner leurs de votre temps en devenant volontaire. À l’occasion de la journée citoyenne du vendredi 6 mars, le Département des Affaires sociales et de la Santé et l’ASBL Centre d’Etudes et de Documentation Sociales organise le Salon du Volontariat. Le salon a pour objectif de mettre en contact des associations présentes sur le salon et des personnes qui désirent les intégrer. Que vous soyez jeunes étudiants, pensionnés, sans emploi ou encore travailleurs du service public ou privé, tout le monde peut participer et intégrer une association au choix.

Action de sensibilisation Au programme de ce vendredi 6 mars, vous aurez l’occasion de 10 heures à 15 heures de vous confronter au monde du handicap en pratiquant des activités sportives ludiques. L’ASBL " La Lumière " organise des rencontres dans le noir, tandis que l’Openvado présente l’Alcoolvision. En continu de 11 heures à 14 heures, l’ASBL " Live in Color " vous invite à une action de sensibilisation sur le parcours migratoire des demandeurs d’asile de Belgique avec par la suite une séance de questions/réponses. Ce samedi 7 mars, l’ASBL " Live in Color " proposera une séance d’information sur le programme de parrainage citoyen/réfugié en province de Liège. Durant toute la durée du Salon, l’ASBL " ReLIeh " mettra en lumière le volontariat des personnes en situation de handicap dans une exposition photos " Contre sens ".

Divers domaines Plusieurs domaines sont présents durant ces deux jours, avec la présence de l’aide sociale générale et la Ligue des familles, de la santé, de la jeunesse et de la petite enfance avec Child Focus. Mais encore de la coopération au développement, de l’intergénérationnel, de l’intégration de la personne étrangère et de l’intégration de la personne porteuse de handicap avec la Ligue Belge de la Sclérose en Plaque.

200 associations Chaque année, l’évènement remporte un franc succès. Il voit défiler près de 35.000 visiteurs et plus de 200 associations différentes. Grâce à celui-ci, les associations ont vu leurs nombres de volontaires augmentés avec plus 7000 nouveaux volontaires. Tous les ans, ce sont 1000 personnes qui s’engagent dans une activité de volontariat. L’entrée est gratuite et le rendez-vous est fixé à RTBF Média Rives, boulevard Raymond-Poincaré au numéro 15. Plus d'informations ici