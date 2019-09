Recette de Candice : Saumon mariné à la betterave et à l'orange

Quand le week-end arrive, on a souvent envie d’inviter les amis à la maison pour passer un bon moment ! Mais l’envie de mettre les petits plats dans les grands n’est pas toujours là. Candice vous propose donc une recette spéciale zéro tracas pour épater vos amis ou votre famille sans devoir passer des heures en cuisine. De plus, vous pouvez le servir à l’apéro ou en entrée et vous ne devrez rien gérer le jour J.

Recette du jour : Saumon mariné à la betterave et à l’orange

Pour 6 à 8 personnes

1 beau filet de saumon sans peau

70g de sucre blanc

70g de fleur de sel

4 betteraves cuites (500g)

2 oranges non traitées

Placez le saumon dans un plat et massez-le doucement avec le sucre et le sel.

Zestez les oranges sur le poisson et pressez le jus par-dessus.

Mixez les betteraves et recouvrez le saumon, non rincé, de purée de légumes.

Placez au réfrigérateur 1 nuit.

Au moment du service, sortez le saumon de sa marinade et coupez en tranches d’1/2 cm d’épaisseur.

Bon appétit !