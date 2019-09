Recette de Candice : Infusion d'épluchures de poires zéro déchets

Nous sommes pratiquement déjà à la mi-septembre (et oui, déjà) et les jours commencent tout doucement à raccourcir tandis que les températures elles, diminuent...

Vient alors le temps des soirées devant la télé, bien au chaud avec en prime, un plaid et une bonne petite infusion pour être bien au chaud et en bonne santé !

Voici une chouette recette zéro déchets proposée par notre "Madame Cuisine", Candice Kother.

Infusion d’épluchures de poires zéro déchets

Placez des épluchures de poires sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé et enfournée 30 minutes dans un four préchauffé à 130°. Cette cuisson basse température va vous donner des pelures semi-dessiquées.

Conservez-les dans un bocal hermétique stérilisé (5 minutes à l’eau bouillante).

Faites une infusion en plaçant quelques lamelles de poires au fond d’une tasse et recouvrez d’eau frémissante. Ajoutez un clou de girofle pour sa saveur chaude et ses propriétés antibactériennes. Laissez infuser 10 minutes avant de consommer.