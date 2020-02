"Qui père gagne" : Le nouveau spectacle d'Alain Soreil, Luc Bernard et Nathalie Van Tongelen

L’histoire est simple, Alexandre et Julien sont deux Parisiens sexagénaires. L’un est un grand couturier rempli d’humour et l’autre est son opposé, un grand juge rabat-joie. Tous deux veulent adopter un enfant depuis 30 ans et le dossier fini par être accepté. C’est à ce moment-là que Charlotte, assistante sociale, intervient et vient leur annoncer ce qui devait être une bonne nouvelle. Dans cette comédie drôle, touchante et surtout sentimentale, les trois comédiens veulent combattre l’homophobie.

Cougnet et Berlu

Alain Soreil, de son nom de scène Albert Cougnet est très populaire en région liégeoise pour ses inoubliables apparitions télévisées mais rien de comparable à ses prestations sur scène. Cela fait plus de trente ans qu’il écrit, met en scène et interprète ses One man shows pour le plus grand plaisir de son public.

Son humour est soigné, mordant et à la fois tendre sans jamais être vulgaire. L’humoriste liégeois partage durant deux heures avec son public sans jamais le mettre mal à l’aise.



Luc Bernard, est lui plus connu sous le nom de Berlu grâce à son spectacle " Moi c’est Berlu ". Depuis 1990, grâce à ses différentes apparitions télévisées, sa cote de popularité augmente et celui-ci a gagné plusieurs prix tels que le prix du public et de la presse au festival du rire de Rochefort.



Quant à Nathalie Van Tongelen, comédienne depuis 1997, elle s’illustre également dans la pièce dans le rôle de l’assistante sociale.

Le 9 mars et le 13 avril, Alain Soreil présentera son spectacle " Les lundis d’Albert " où il interprète ses sketchs mythiques.

On le verra également fin d’année dans son spectacle " un homme show " à Visé.

Ne tardez plus à prendre vos places pour "Qui père gagne" car plusieurs dates sont déjà complètes.

Infos et réservations : Le Comédie Centrale de Liège, 04/254.05.00.