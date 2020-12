Quelques good news de la Ville de Liège

Smart commerce à Herstal

Le confinement a contribué à renforcer les pratiques d'e-commerce avec une explosion de commandes en ligne souvent passées auprès des "géants du web". Face à cela, la commune d'Herstal propose une alternative locale : un site web conçu comme une sorte de centre commercial virtuel et rassemblant les commerçants locaux. Avec des commandes livrées par vélo-cargo quand la distance le permet. Le but est de créer de la synergie et de proposer une solution d’e-commerce à coût réduit mais aussi intéressante pour le consommateur. Et montrer que le smart commerce local constitue une véritable alternative aux "géants du web" et un soutien à la vente en magasin.

En savoir plus : un petit clic ici !