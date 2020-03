Quelques conseils pour un chantier zéro déchet

Le printemps est à nos portes et cette saison est souvent l’occasion d’entamer quelques travaux pour embellir sa maison. Démolir une cheminée, détapisser, remplacer le carrelage de sa cuisine, sont a priori des petits travaux mais qui génèrent une quantité de déchets bien souvent beaucoup plus importante que nous ne l’avions imaginé.

A titre d’infos, les déchets inertes c’est-à-dire les briques, les gravats et les terres de déblais que génèrent ces travaux représentent en moyenne 100 kg par an/hab et, c’est le déchet le plus important collecté dans les Recyparcs.

On pourrait être tenté de jeter tout dans un seul conteneur loué mais non seulement cela coûte cher et en plus tout est mélangé et donc rien ne peut plus être récupéré pour être réutilisé ou recyclé.

Voici quelques conseils pour tendre vers un chantier zéro déchet :

Avant d’entamer le chantier, pensons aux matériaux qui pourraient être réutilisés. Les portes, les radiateurs, les briques, les éviers… sont des objets ou matériaux qui peuvent servir à d’autres pour autant qu’ils soient encore en bon état. Pensez à les donner à des associations (liste sur larecup.be) ou les revendre via des sites de seconde main. Vous pouvez également les réutiliser ailleurs : dans le garage ou au jardin.

Privilégiez également les produits et matériaux écologiques, sains et durables. On trouve très facilement sur le marché des matériaux labellisés qui garantissent un meilleur respect de l’environnement et de la santé : isolants naturels fabriqués à partir de chanvre ou de laine, les peintures et colles écologique…

Pensez à trier vos déchets à chaque étape de vos travaux et en fonction de ce qui est repris au Recyparc. Cela évitera de se voir refuser l’accès au Recyparc pour non-respect du tri. Pensez à respecter les quotas par dépôt journalier :

1m³ par dépôt journalier

Jusqu’à 2m³ par dépôt journalier dans les Recyparcs de Ans, Burdinne, Grâce-Hollogne, Hannut, Remicourt, Waremme et Wasseiges (test qu’au 31/03)

Jusqu’à 5m³ accepté au Biocentre de Soumagne (test jusqu’au 30/09)

Retrouvez tous nos conseils zéro déchet sur le site d’Intradel.