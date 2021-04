Quelques conseils pour trier votre frigo et éviter le gaspillage

Dans la chronique du jour, on va faire le tri dans le frigo. On va vous donner des astuces à mettre en place pour éviter le gaspillage à l’avenir. C’est écologique et économique, 2 bonnes raisons pour s’y mettre.

Quelques astuces pour reprendre le contrôle du frigo

1. Bien entretenir pour mieux conserver

On prend de l’eau chaude, du bicarbonate de soude (1càs/> 50 cl d’eau) et du citron pour les mauvaises odeurs. On sort tout et on frotte. Idéalement, il faut laver son frigo 1 fois tous les 2 mois.

2. Faire le tri entre ce qui se conserve dans le frigo ou non

C’est important de ne pas surcharger le frigo. D’abord pour le que l’air circule bien et qu’il conserve mieux les aliments et aussi pour voir clairement son contenu. Ce n’est pas toujours évident de savoir si le produit va au frigo ou non. Petite astuce, quand le produit n’est pas entamé, demandez-vous où il était stocké lors de votre achat.

3. Vérifiez le réglage du frigo

Regardez la petite mollette de votre frigo. Celle-ci est parfois exprimée en degrés, parfois sous forme de thermostat du plus froid (7) au plus chaud (1). Si ça se trouve, vous utilisez l’un pour l’autre. Une température mal réglée occasionne un gaspillage d’énergie et peut avoir comme conséquence un gel des denrées alimentaires, ou au contraire un réchauffement prématuré. Idéalement, un frigo doit varier entre 0 et 4° et ne pas dépasser 7. Donc, Il est conseillé en été de régler la molette entre 3 et 5 et entre 1 et 3 en hiver.

4. Avoir une bonne organisation dans le frigo

La température varie selon la zone du frigo. Chaque denrée alimentaire à sa température de conservation idéale. Petite astuce, comparez votre frigo à une montagne. Plus on monte, plus il fait froid. 1ère étagère : zone la plus froide. Vous pouvez y mettre la viande, le poisson cru, la charcuterie & les produits à décongeler.

: zone la plus froide. Vous pouvez y mettre la viande, le poisson cru, la charcuterie & les produits à décongeler. La zone centrale : la zone fraîche. Idéale pour les restes des repas cuisinés, le fromage frais, les produits laitiers, etc.

: la zone fraîche. Idéale pour les restes des repas cuisinés, le fromage frais, les produits laitiers, etc. Le bac à légumes porte bien son nom.

porte bien son nom. La porte du frigo : la zone tempérée. Cette zone est réservée pour les denrées peu sensibles car les températures fluctuent en ouvrant le frigo. Par exemple : le lait, le beurre, les compotes, les boissons, les sauces, etc.

Retrouvez tous nos conseils zéro déchet sur Intradel