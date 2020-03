Que sont devenus nos marchands ambulants ?

Savez-vous que sont devenus vos marchands ambulants durant cette période de crise ? Savez-vous aussi que vous pouvez parfois commander chez eux et recevoir votre colis à domicile ? Michel Vincent et son invité, Léonard Monami, le Président de la Fédération Nationale du Commerce Ambulant (FENACA) a répondu à ces questions et bien d’autres dans l’émission Vivre ici.

Alors que les marchés tels que La batte de Liège sont fermés depuis le début du confinement, certains marchands ambulants continuent leurs activités à domicile alors que plus de 50% des ambulants préfèrent arrêter leurs activités par peur d’attraper le virus du Covid-19.

Vendre sous condition

Pour ceux qui continuent leurs activités, il est toujours possible de vendre leurs marchandises à domicile. Ceux-ci doivent remplir quelques conditions : vendre dans un espace privé et en respectant les règles de distanciation sociale pour ne pas être contaminé. Si ces conditions ne sont pas remplies : " Certains vendent leurs produits sur internet et il y en a même qui livre à domicile. " explique Léonard Monami.