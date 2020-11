Quand un virus forge les idées

L’utilisation des ultraviolets (UV) est connue dans la vie quotidienne, pour notamment désinfecter l’eau mais n’avaient jamais été utilisés pour désinfecter… des chariots de supermarché ! C’est désormais chose faite grâce à UV Flash, le caisson désinfectant imaginé par la coopérative OpenFlow et produit dans les ateliers EBF de Grâce-Hollogne.

L’idée de créer un caisson désinfectant a germé dans la tête de Vincent, quand Danièle, son épouse, lui explique comment le magasin qu’elle fréquente s’organise pour désinfecter les chariots.

Vincent Dufour, qui est informaticien dans un grand groupe basé à Liège, en parle à Jean-François Colson, ingénieur et coopérateur chez OpenFlow.

Ensemble, ils développent un schéma et contactent Gregory Pelzer, propriétaire des ateliers mécaniques EBF. Le prototype naît en avril dans le jardin de Vincent et Danièle, il sera concrétisé en juillet et vendu à la famille Herelixha, propriétaire du Spar de Queue du Bois.

Cet achat – raisonné – permet à la famille d’entrepreneurs de prendre toutes les précautions nécessaires pour préserver ses clients, son entreprise, ses collaborateurs et elle-même.

De plus, en utilisant le caisson, l’impact écologique est nettement moindre par rapport aux sprays de désinfectant et aux quantités phénoménales de papier.

L’utilisation est très simple : le client renferme le chariot dans le caisson, ferme la porte et attend une petite dizaine de secondes. Le chariot reçoit la charge équivalente de 2.000 soleils en ce laps de temps ! En sortant d’UV Flash, il est désinfecté et prêt à l’utilisation.

Cette belle aventure entrepreneuriale a permis à plusieurs amis de concrétiser un projet commun mais a aussi apporté de la plus-value aux ouvriers de l’atelier EBF, auparavant spécialisé dans la mécanique. Aujourd’hui, les compétences électriques et sécuritaires ont enrichi leur CV.

Le procédé, soutenu par la coopérative OpenFlow, a du succès puisque le caisson est déjà présent dans plusieurs magasins d’alimentation du pays et pourrait s’envoler en Afrique du Sud, Amérique latine et Europe de l’Est.

Pour en savoir davantage sur l’aventure UV Flash, suivez cette page :

https://www.facebook.com/UVFlash/

https://www.openflow.coop/