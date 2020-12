Quand les Schtroumpfs parlent wallon grâce à Noir Dessin et Paul-Henri Thomsin

Après Tintin, le commissaire Maigret, Natacha, Pierre Tombal, le Vieux Bleu, Tchantchès (logique pour ce dernier) et encore d’autres ; voici que de petits êtres tout bleus ont décidé de parler wallon et pas n’importe quel wallon : celui de Liège grâce à Paul-Henri Thomsin, l’adaptateur wallon et Noir Dessin Production, la maison d’édition liégeoise.

Oui, les Schtroumpfs parlent wallon et le parlent même très bien, dans une histoire qui parle de magie et "d’èmacralêdjes " où le présent et le futur sont confondus.



LE " PITCH "

Gargamel et un complice procurent des lunettes magiques donc " èmacralêyes, comme on dit en wallon ", en échange d’or qui se trouve dans une mine connue des Schtroumpfs uniquement.

Une belle histoire qui plaira aux enfants aussi bien qu’aux adultes ainsi qu’aux passionnés de la langue wallonne.

" Lès Schtroumpfs èt les bèrikes èmacralêyes ", un album cartonné couleurs de 56 pages avec un dossier inédit sur la " Schtroumpf Expérience " et sur les 4 dessinateurs liégeois qui ont dessiné les Schtroumpfs sous la " patte " de Peyo leur créateur.



INFOS PRATIQUES

L’album est disponible dans les points de vente habituels au prix de 15€et sur la boutique en ligne de l’éditeur à l’adresse suivante : www.noirdessinlaboutique.be