" Qu'est-ce qu'on CONFI maintenant ? " donne la parole aux humoristes

Durant cette période de crise sanitaire, les rassemblements sont interdits . Il est donc très difficile pour les humoristes, artistes de pouvoir s’exprimer sur scène . Cédric Montulet se demandait comment pouvait-il rester actif et donner la parole à ces artistes. Un jour, il écoutait les chansons de Benny B avec sa fille de neuf ans et c’est là qu’ il a eu une idée. Le groupe des années 90 a un titre qui s’appelle " Qu’est-ce qu’on fait maintenant ? ", c’était une révélation.

Beaucoup d’artistes font des lives sur les réseaux sociaux pour garder un lien avec leur public. Cédric Montulet, organisateur de spectacle dans l’ASBL Cedrole, interviewe des humoristes et artistes durant cette période compliquée pour le secteur culturel.

Des capsules vidéo sur Zoom

Ensuite, il trouve le nom de ses capsules vidéo : " Qu’est-ce CONFI maintenant ? ". Dans le générique des vidéos, vous pouvez entendre Daddy K, Pablo Andres et Freddy Tougaux. Le nom et le concept en tête, il se lance et commence ses interviews sur l’application de visioconférence Zoom. Durant 15 minutes, il discute avec l'humoriste du jour de leur situation actuelle, leur spectacle, projets, ressentis de la situation.