Profitez d'une bonne raclette avec les fromages bio de la Fromagerie Counasse et fabriquez votre pain avec l'épeautre de Philippe Counasse !

Fromagerie Bio Counasse : Chauveheid

La fromagerie de Vincent Counasse est située à Chauveheid à côté de la ferme de son frère Philippe qui s’occupe des vaches et qui vient de commercialiser ses premières productions de farine d’épeautre bio.



Les productions sont toutes bios ?

Dans cette exploitation on travaille en bio depuis 1974. Il faut dire qu’Albert, le papa de Vincent et Philippe était un pionnier convaincu des productions bios et il a transmis ses valeurs à ses fils.

Chez Counasse, les fromages au lait de vache ou de chèvres ainsi que la farine d’épeautre ; tout est bio !



Les deux frères travaillent en bonne entente…

On ne peut mieux dire car pour fabriquer ses fromages, Vincent utilise le lait des belles Montbéliardes élevées par son frère. La Montbéliarde est la race la plus représentée dans les AOP fromagères comme l’Abondance, Bleu d’Auvergne, Bleu de Gex, Bleu des Causses, Bleu du Vercors-Sassenage, Cantal, Chaource, Comté, Epoisses, Fourme d’Ambert, Fourme de Montbrison, Langres, Maroilles, Mont d’Or, Morbier, Munster, Reblochon, Saint-Nectaire, Salers, Tome des Bauges.



C’est ce bon lait que Vincent utilise pour ses fromages ?

La fromagerie utilise le lait cru des vaches montbéliardes directement après la traite afin de préserver ses qualités nutritionnelles et le vrai goût du terroir local de l'Ardenne liégeoise. Cette qualité est valorisée dans la fromagerie.



J’imagine que ces vaches sont souvent en extérieur

Les vaches montbéliardes sont très rustiques ce qui explique que dès que la température le permet, vous verrez les Montbéliardes brouter dans les prairies à proximité de la ferme. Pendant l'hiver les vaches sont logées confortablement dans une étable paillée très spacieuse.



Peut-on penser que l’alimentation des vaches est produite à la ferme ?

D’abord, les prairies bios sont riches d'une flore naturelle très variée ensuite c’est pratiquement toute l'alimentation du bétail est produite sur la ferme. Des cultures de céréales très diversifiées (épeautre, avoine, orge, triticale, pois) génèrent une alimentation équilibrée et de très bonne qualité pour les vaches laitières.



Et pour ce qui est du lait de chèvre ?

Le lait de chèvre n’est pas produit par la famille Counasse mais provient de la ferme de Marc Vanguestaine de la commune de Ferrières qui travaille selon les mêmes critères de qualité. C’est une belle association et valorisation.



Quels sont les types de fromages que Vincent nous propose ?

Il y e a un qui est le fromage phare de Vincent : "Li blanc coucou dès près", un fromage à pâte pressée au lait cru et à croute naturelle lavée. "Li blanc coucou dès prés " est un mot wallon signifiant trèfle blanc comme cette légumineuse très présente dans les prairies de la ferme.

Il se présente nature (jeune, demi-vieux, vieux) et épicés (tomate et basilic ; ortie et persil ; ail et paprika, poivre ; thym, curry et coriandre ; fenugrec ; graine de lin et romarin, à la truffe...) Et convient parfaitement pour raclette, fondue, gratin, apéritif, croque- monsieur.

Ensuite, vous avez la maquée de Chauveheid, le Pavé à la croute lavée qui rappelle le Herve par son odeur, un type Camembert crémeux à souhait et des fromages de chèvres fabriqués frais ou affinés.

Découvrez toutes ces saveurs sur le site de la fromagerie.



Et puis, il y a la farine de Philippe

Il s’agit d’une farine bio d’épeautre qu’il a lui-même cultivé et qu’il apporte ensuite au Moulin de Lafosse à Manhay qui va moudre tout cela sur des meules de pierre. Pour sa récolte 2020, Philippe vous propose sa farine au prix de 15€ les 5 kg. C’est le moment de se remettre à la cuisine et à la fabrication d’un bon pain maison bio. L'épeautre est une céréale ancienne qui serait plus facile à digérer que le blé du fait de sa faible teneur en gluten.

Son goût léger de noix est apprécié dans toutes sortes de pains, madeleines, crêpes, sablés et pâtes fraîches.



Où peut-on acheter tous ces produits ?

Horaire à la ferme :

Lundi de 15h à 18h30

Mardi de 15h à 18h30

Mercredi de 15h à 18h30



Les marchés :

Le vendredi à Malmedy de 8h à 13h00

Le dimanche à Aubel de 8h à 13h00



Les magasins revendeurs :

La liste des magasins sont répertoriés (par province) sur leur site de la Fromagerie.



Fromagerie Counasse

Chauveheid 47 à Stoumont

Tél : 0497 74 85 57