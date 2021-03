Polleur : Daphne Oil ou l’histoire d’une huile d’olive d’exception !

Nous savons que les oliviers ne poussent pas chez nous. Or les qualités d’une bonne huile d’olive sont aujourd’hui incontestables. Mais en ce domaine, comme dans tant d’autres, il y a huile d’olive et Huile d’Olive !

C’est avant tout une belle histoire de famille qui perdure. A l’âge de la retraite, Evangelos Kaskaris aujourd’hui âgé de 74 ans a décidé de faire découvrir au plus grand nombre les qualité et bénéfices de l’huile des oliviers que sa famille entretien depuis toujours comme il le dit. L’exploitation familiale est située dans la région de Kalamata (en Grèce) depuis des générations. Ses oliviers dépassent la centaine d’années voire bien plus. Et c’est ce savoir-faire ancestral qu’il veut nous faire découvrir.

. © DAPHNE OIL

Comme Evangelos le rappelle, Kalamata est sa terre d’origine mais la Belgique est aussi son pays car c’est ici qu’il a étudié, s’est marié, a travaillé et a eu ses enfants. Lorsqu’il est en Grèce, il entretient ses oliviers, les taille et à partir d’octobre, il passe à la récolte manuelle. Une fois cueillies et triées, elles sont placées dans des sacs de jute afin de les amener directement au pressoir dans le but de les préserver de l'oxydation et de les presser le jour même afin de conserver un maximum d'arômes et obtenir une huile d'olive de qualité supérieure.

Une fois toutes ces opérations effectuées que se passe-t-il ?

Evangelos ramène le tout ici à Polleur. L’huile, les olives et l’origan y sont travaillés et conditionnés. C’est ainsi qu’il vous propose son huile d’olive extra vierge et bio en divers conditionnements à partir de 25.ml jusqu’au bag-in-box de 1,5 litre permettant une utilisation pratique en versant directement sur vos préparations tout en disposant d’un conditionnement design qui ne dénotera pas dans la cuisine.