Plantez des orchidées froides dans votre jardin grâce à Phytésia.

Les orchidées d’intérieur ne sont pas adaptées à notre climat . Elles viennent de régions tropicales telles que l’Amérique du Sud ou d’Asie. Beaucoup de personnes ignorent que l’on peut planter des orchidées dans nos jardins en Belgique . Pascal Lambé explique la démarche : " Au départ, je suis biologiste et j’ai travaillé dans un laboratoire . J’ai entendu parler des orchidées venant des régions froides . Elles sont très localisées . " Il poursuit : " Avec des techniques de culture en laboratoire , nous avons développé des procédures pour multiplier à grande échelle ces orchidées qui sont naturelles et adaptées au froid. "

Cependant, il est très difficile de reproduire des orchidées en extérieur . Pascal Lambé raconte : " En milieu naturel , l’ orchidée a besoin d’une association avec un champignon et chaque espèce a besoin d’un champignon particulier . " La probabilité qu’ une graine germe est d’une germination par million de graines ! En laboratoire, ils ont développé des techniques artificielles . Grâce à cela, ils obtiennent 99% de germinations . Il faut savoir qu’à partir d’une plante, il est possible de produire de 10 à 15.000 orchidées froides !

Des orchidées dans votre jardin

Cela fait 10 ans que Phytésia propose une gamme d’orchidées tempérées qui résiste à nos climats. A tous les amateurs de cette plante : " En quelques années et en associant certaines variétés, il est possible d’avoir un massif très important dans un jardin’’ confirme l’Administrateur Délégué de Phytésia. Sur le site internet http://www.phytesia.com/ et dans les serres de Phytésia situées à Tinlot, vous pouvez retrouver 61 espèces en vente. Néanmoins, il y a des ruptures de stock puisque le délai entre la production et la commercialisation est de deux à quatre ans !

Si vous faites partie de ces consommateurs qui préfèrent investir dans les fleurs d’extérieurs plutôt que dans celle d’intérieurs, n’hésitez plus !

Lorinne J.