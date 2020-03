Philippe Renard, un cuisinier à la main verte. Il vous offre ses livres de cuisine !

Plus

Philippe Renard était invité cet après-midi dans Vivre ici. Durant cette période de confinement, il propose aux auditeurs de profiter de leurs jardins à la campagne pour transformer la pelouse en petit potager pour ainsi revenir à de l’autonomie alimentaire. " Cuisinez avec vos enfants " Philippe Renard est cuisinier et conseiller culinaire. La grande majorité des Belges se trouve coincée chez eux des suites au confinement dû au Covid-19. C’est grâce à cela que le cuisinier a pu remarquer que cela faisait quelques jours que les gens se remettaient à cuisiner et partageaient leurs savoirs avec leurs enfants pour les occuper. Pour lui, cette période de confinement est LE moment pour faire ce qu’on a plus l’habitude de faire en temps normal. Après l’affluence qu’il y a pu avoir dans les magasins alimentaires ces derniers jours, voire semaines, Philippe Renard a trouvé une solution. Exit les réserves de nourritures et de médicaments. Les stocks sont très bons et il n’y aura pas de pénurie donc c’est inutile de dévaliser les rayons. Sans oublier les règles d’hygiène, L’activité de ce confinement est de cuisiner avec votre entourage familial, enfant et parent.

Transformez votre pelouse en potager. Pour les habitants ayant la chance d’avoir un jardin, prenez l’air en travaillant dans votre potager. Selon le cuisinier " C’est le moment de tailler et de travailler la terre uniquement en surface pour bien conserver ce biotope qui constitue notre sous-sol. " Il poursuit : " Si vous transformiez une partie de votre pelouse cela vous fera un espace de terre très productif en légumes, herbes aromatiques et autres racines à planter après les saints de glace du 14 mai prochain. "

Des produits locaux Il a une société à Visé appelé " ADM BIO : atelier des maraîchers bios ". Ce sont des maraîchers liégeois qui se sont associés, il y a 2 ans et ceux-ci envoient des légumes et des fruits saisons pour que Philippe Renard fasse des potages pour les écoles et des bocaux de ratatouille, choucroute crue, etc. pour les magasins bios.

Doublement étoilé Philippe Renard est un cuisinier liégeois âgé de 64 ans, il a pour devise : " La cuisine ne s’invente pas, ça se confirme au quotidien. " Son avenir était tout tracé, enfant et petit enfant de cuisinières, il entreprend une formation hôtelière et fait quelques stages dans de bons restaurants belges. En 1983, il ouvre son premier restaurant " Le Pré Bida " à Saint Georges et en 1990, il reprend le restaurant " Le Bruegel " doublement étoilé. Grâce à cela il devient membre des 33 Maitres Cuisiniers de Belgique. Dix ans plus tard, il révolutionne la cuisine de collectivité en imposant une alimentation saine, de qualité et bio pour 400 couverts. Toujours dans les années 90, il descend à Paris en tant que maître de cuisine et il a révolutionné la cuisine de collectivité en entreprise en y imposant une alimentation saine. Il fait des spectacles "La vérité, toute la vérité à la liégeoise", il a remarqué qu’on mangeait n’importe comment donc il dénonce les choses et trouve des solutions. Philippe Renard est aussi l’auteur de 4 livres de cuisine : en 1995, Ma Cuisine Belge. En 2002, La Nouvelle Cuisine Wallonne. En 2003, La Cuisine au Chocolat et Belges Cuisines en 2005. Le Chef vous offre ces livres de cuisine gratuitement, rendez-vous sur le site www.admbio.be/fr pour plus d’informations. Pour les recevoir, remplissez le formulaire en bas de la page d’accueil ou envoyez un mail à l’adresse suivante : admbiosc@gmail.com