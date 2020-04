PasserCommande.be, la plateforme qui soutient les commerçants.

Aujourd’hui dans l’émission Vivre Ici, Michel Vincent reçoit Hervé Delvaux, administrateur délégué de Webadev, une agence de développement d’applications web sur mesure, basé à Liège. Il a évoqué la création de la plateforme "PasserCommande".

En ces temps de crise sanitaire, les commerces non-essentiels sont fermés. Ceux-ci doivent alors se réinventer pour survivre à cette crise. Alors pour simplifier la vie des commerçants, le Liégeois, Hervé Delvaux a créé PasserCommande.be. C'est une plateforme gratuite qui met en relation clients et commerçants. Elle permet aux commerçants d’encoder gratuitement les produits mis vente. Les clients peuvent ainsi faire leurs courses en ligne et limiter le nombre de personnes dans les magasins. Il explique : " On a imaginé une plateforme pour pouvoir aider le commerçant, elle permet de créer une sorte de formulaire de commande en ligne et le client va pouvoir aller faire sa commande de produit et celle-ci sera transmise aux commerçants. " Il poursuit : " Le commerçant va pouvoir préparer sa commande pour la livrer ou le client viendra la chercher sur place. " Il explique également que le paiement en ligne n’est pas encore disponible.