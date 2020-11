Pas le temps de cuisiner ? Pensez à Homi qui vous livre des box repas frais et cuisinés.

Homi-food : Il vous arrive de ne pas avoir le temps de cuisiner frais et équilibré ou de ne pas en avoir envie ? C’est là qu’Homi-food entre en jeu.



Qui se cache derrière Homi-food ?

Jonathan et Jonathan tous deux sont amis d’enfance et férus de sport. Ils se rendent compte que manger sainement en sortant de la salle de sport, ce n’est pas toujours simple. Ils commencent par proposer des plats cuisinés à leurs copains qui n’ont plus qu’à réchauffer leur repas une fois arrivés à la maison… C’est fin 2016 qu’ils se lancent dans la confection et la livraison de plats sains et équilibrés à partir de productions locales. Homi-food est né !



Une façon simple de manger sainement…

Effectivement, car vos plats arrivent à la maison déjà préparés et demandent juste à être réchauffés au four ou au micro-ondes dans des barquettes qui sont totalement biodégradables et compostables. La dimension écologique et circuits-courts est très importante dans la démarche des deux Jonathan.



Les plats proposés sont locaux et donc de saison ?

La team Homi est attachée au respect des saisons pour la composition des box repas tout comme à sa collaboration étroite avec les producteurs locaux pour vous faire bénéficier au maximum des saveurs et de la fraicheur des produits.

Côté fruits et légumes, ils se fournissent majoritairement à la Ferme à l’arbre.

Côté viande, c’est avec la Ferme Christophe, située à Fexhe-le-Haut-Clocher qu’ils travaillent. Ils sont spécialisés dans l’élevage de BBB depuis 1960. Ils fonctionnent en circuit fermé afin de garantir une traçabilité et une qualité irréprochable.



Homi ne passe donc pas par une centrale d’achat pour leurs produits ?

Ils gèrent tout de A à Z, de l’achat des matières premières, à la cuisine, en terminant par l’empaquetage et la livraison.

C’est ce qui leur permet de garantir un service et des produits de qualité pour manger sain au quotidien. Sans oublier que leur travail est entièrement artisanal !



Sain, de saison et local…

Mais aussi équilibré car dès le départ, Homi collabore Damien Pauquet, nutritionniste du sport et licencié en sciences biomédicales.

Damien nous apporte son expertise et son regard sur l’équilibre des repas Homi.

Il y a aussi Emi, une jeune maman passionnée de cuisine, coach en nutrition. Elle apporte à Homi la créativité et de petites recettes végan.

Notez toutefois que les plats Homi ne sont pas des recettes minceurs, ils permettent simplement de manger sainement avec une alimentation équilibrée et cohérente.



Homi est également soucieux de l’environnement

Les box sont biodégradables et compostables, les produits sont locaux box et pour éviter un maximum de gaspillage de produits alimentaires, Homi travaille à la commande. C’est la raison pour laquelle vos commandes doivent leur parvenir au pus tard 2 jours avant la date de livraison à domicile.



En pratique, comment fait-on ?

Vous composez votre box de plats préparés avec un minimum de 49€, soit 5 plats. Mais vous pouvez aussi ajouter des jus ou des morceaux de viande dans votre box.

Ce qui est important, c’est que contrairement à d’autres systèmes, Homi ne vous demande pas d’engagement par abonnement ou autre. Ici, vous commandés quand vous voulez et chaque semaines les repas varient.

Une fois votre commande passée, Homi se met au boulot et prépare vos plats dans les règles de l’art toujours frais et sans conservateur !

Ensuite, les plats sont soigneusement empaquetés au frais et prêts à être livrés chez vous on ne peut plus frais !



Imaginons que je suis seul ?

Pas de problème, soit vous mangez vos plats durant les quelques jours qui suivent, soit vous pouvez les congeler.

Chaque semaine vous choisissez parmi 8 plats. Cette semaine, par exemple, vous avez du chili con carne et riz basmati, des nouilles de riz-scampis-carottes, du poulet au four-sauce cacahuètes-choux de Bruxelles, du curry de poulet-pommes de terre rôties-citron mais vous découvrez aussi des plateaux de viandes pour fondue ou pierrade, des potages, des collations et les jus de Paulettes…



Pour ce qui est de la livraison ?

Chaque semaine, c’est le lundi que la livraison s’effectue dans la province de Liège et le mardi dans le namurois, le Brabant wallon, Bruxelles et Charleroi.



Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site d'Homi-Food.