Pas envie de vous déplacer ? Faites appel au service de livraison "Gaston" !

Si on est bien certain d’une chose, c’est qu’au-delà des contraintes, la crise que nous traversons depuis maintenant un an aura fait naître de nombreuses idées et alternatives dans le monde entier.

Mais n’allons pas trop loin et prenons la direction de Beaufays où Maxime Hazée a lancé en novembre dernier son entreprise " Gaston ", un service de livraison de boissons à domicile.





Une reconversion qui cartonne

Ce jeune papa professe en temps normal dans le milieu de l’horeca en tant que chef cuisinier d’un restaurant à Tilff. Afin de ne pas subir le deuxième confinement comme le premier, Maxime a décidé de se réinventer en créant son service de livraison "Gaston ". Et on peut dire que ça cartonne !

Une idée née au détour d’une conversation avec l’un de ses voisins

Pas toujours facile de porter vos courses lorsque vous avez des enfants en bas âge. © LOUISE BEAUMONT Etant jeune papa, Maxime s’est rendu compte lors d’une conversation avec ses voisins (devenus associés) qu’il était compliqué d’aller faire ses courses avec des bambins, surtout lorsqu’on a une tonne de course à porter et que les casiers de bouteilles n’arrangent rien.

Du coup, Maxime et ses associés ont décidé de remettre un métier au goût du jour, celui de livreur à domicile. De plus, se faire livrer ses boissons à la maison, c’est à la fois pratique, sympa et écologique.

Une collaboration avec des fournisseurs « classiques » mais aussi régionaux

Les jus de fruits des "Vergers de la Manse" que vous pouvez vous faire livrer grâce à Gaston © Les Vergers de la Manse Maxime Hazée a décidé de garder des fournisseurs dits " classiques ", mais de faire également appel à des producteurs locaux pour se fournir en jus de fruits, en vin ou autres boissons.

Sur sa carte, vous retrouverez donc des softs habituels mais également des boissons des Vergers de la Manse, de Pom de Vicky, des Vignes en Ville, de ToO Gin et bien d'autres. .

Petite nouveauté : le coin épicerie

L’entreprise Gaston a récemment développé un petit coin épicerie, toujours en relation avec des producteurs de la région. Parmi les produits, vous pourrez retrouver des pâtes à tartiner, des d’épices, des pâtes, des condiments, du thé, du café et des gourmandises pour vos apéros.





Infos pratiques

Gaston livre près de chez vous © Page Facebook de Gaston Si vous désirez commander et vous faire livrer vos boissons par " Gaston ", il suffit de vous rendre sur le site de "Gaston". Vous sélectionnez les produits afin de les mettre dans votre panier virtuel.

Puis vous effectuez le paiement en ligne afin de valider votre commande.

Gaston se charge ensuite du reste et promet de vous livrer dans les quatre jours maximum, selon l’organisation de ses tournées.

Les équipes se déplacent dans la région mais aussi à Sprimont, Liège, de Boncelles à Rotheux et à Soumagne.