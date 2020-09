Participez aux vendanges de "Vin de Liège"

Ce lundi, l’équipe de Vivre Ici recevait Alec Bo, administrateur délégué de la coopérative "Vin de Liège". Depuis le lancement du projet en 2011, la coopérative n’a cessé de grandir avec un objectif de plus de 110.000 bouteilles cette année.

Un succès qui surprend également Alec. "Quand on s’est lancé dans l’aventure on ne se doutait pas qu’on en serait là aujourd’hui".

Pourquoi un tel engouement autour du vin liégeois? Quelles sont les conditions météo nécessaires? Pourquoi le choix de la Basse-Meuse pour l'implantation du vignoble? Découvrez les réponses à ces questions et les photos du domaine dans la vidéo ci-dessus.

Les vendanges ont débuté la semaine dernière et se poursuivront jusque fin octobre. "Il y a une vraie ambiance lors de ces journées. On commence aux alentours de 7h pour terminer aux alentours de 16h. Le café, la soupe et le barbecue sont offerts ainsi qu’une visite et… une bouteille".

Vous souhaitez découvrir cette ambiance particulière ? Inscrivez-vous via l’adresse email : vendanges@vindeliege.be