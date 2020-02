Participez au 6e Grand Nettoyage de Printemps

Préparez vos gants et des sacs-poubelles pour le Grand Nettoyage de Printemps dans toute la Wallonie !

Depuis 2015, sous l’initiative du Ministre wallon de l’environnement, les Wallons sont amenés à nettoyer leur environnement. Chaque année de plus en plus de citoyens se relèvent les manches pour ramasser canettes et bouteilles en plastique.