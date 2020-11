Partez en voyage sans bouger de chez vous grâce au photographe liégeois Johan Lolos

À propos

Johan Lolos est un photographe de voyage autodidacte d’origine belge, passionné de plein air et de nature. Après avoir obtenu son diplôme en relations publiques en 2013, il a quitte l’Europe pour passer une année entière à explorer l’Australie et à présenter la beauté du pays à son public, principalement sur Instagram. Les choses sont devenues sérieuses lorsque National Geographic, BuzzFeed et DailyMail ont publié ses photos d’Australie et c’est à ce moment-là qu’il a décidé de devenir photographe de plein air à plein temps.

Son livre "Peaks of Europe"

Ce photographe de 33 ans voyage depuis bientôt 10 ans maintenant et il a sorti en 2018 "Peaks of Europe", son premier livre publié aux éditions Racine, et qui est au prix de vente de 40€.

Mais bonne nouvelle ! Depuis une semaine, il le vend en promotion via son site https://shop.johanlolos.com au prix spécial de 25€, et ce jusqu’à la fin du mois.

Ce livre, qui est la version originale et en anglais, est un beau livre de 256 pages, et qui retrace son road trip de 5 mois à travers 17 pays d’Europe entre mai et octobre 2017, à travers les régions montagneuses du continent.

Le livre est divisé en 3 parties : le Nord (Ecosse, Norvège, Svalbard, Islande), les Balkans (Grèce, Croatie, Monténégro, Albanie, Kosovo, Bosnie), et les Alpes (Slovénie, Italie, Suisse, France, Allemagne, Autriche, Liechtenstein).

Le livre existe aussi en français, traduit aux éditions Glénat, sous le titre A travers les montagnes d’Europe et est disponible à l’achat via sur son site.

Quelle que soit la version du livre achetée, le photographe Liégeois le dédicace toujours.



Son nouveau calendrier

Chaque année Johan sors un calendrier mural de photos de paysages, mais cette année, il a décidé de créer aussi un calendrier de bureau, très utile pour le télétravail.

Chacun des 2 calendriers a une thématique particulière :

- Le calendrier mural inclut 13 photos "painting-like landscapes" ou autrement dit, des photos de paysages que l’on pourrait prendre pour des peintures.

- Le calendrier de bureau quant à lui, inclut 12 photos sur le thème de l’Alpenglow. C’est un phénomène optique qui apparaît en montagnes juste avant le lever de soleil et juste après le coucher de soleil, et qui a pour effet de rendre les montagnes comme brillantes, parées d’une belle dorure. Un grand favori de tous les photographes de paysages.

Le calendrier mural est vendu à 29,99€ tandis que le calendrier de bureau est vendu à 19,99€Encore plus d’idées cadeaux pour Noël, et en plus ça soutient directement le travail de cet artiste indépendant belge !

Pour en savoir plus sur ce BackPacker talentueux, on vous invite à visiter son site Johan Lolos.