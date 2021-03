Pâques approche et les petits œufs en chocolat sont au menu chez Blanche et chez Benoît Nihant

Pâques approche à grands pas et vous êtes déjà nombreux à vous laisser tenter par les incontournables oeufs en chocolat. Irène Brône n'a donc pas hésité à nous amener en studio ceux de deux chocolatiers incontournables de notre région à savoir : Benoit Nihant et Jean Galler.

Je ne vais pas vous rappeler le beau parcours du chocolatier Benoît Nihant qui s’est lancé en 2005 comme cacaofévier. Or, il y a maintenant 5 ans, Benoît Nihant se lançait à la découverte du Pérou dans une aventure qui allait confirmer sa démarche de cacaofèvier. C’est là que notre chocolatier a trouvé le domaine qui est devenu sa propre plantation de cacao basée sur une démarche durable en privilégiant la polyculture et les espèces locales de cacaoyers.

. © Benoît Nihant

Exactement, Benoît Nihant a imaginé une collection de Pâques directement inspirée du Pérou et de la civilisation Inca. C’est ainsi que des masques colorés en chocolat sont imaginés dans l’atelier de la Maison Nihant et semblent tout droit sortis de la mythologie Inca. Façonné en chocolat grand cru, ce masque cache des surprises chocolatées comme des petits œufs de Pâques, cloches et tortues.