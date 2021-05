Otakafé : Quand le Japon s’invite en Cité Ardente

Vous aimez la culture asiatique et les mangas ? Ça tombe bien, nous allons vous faire découvrir le premier café m anga à Liège ! De quoi, en attirer plus d’un.

Et bien un manga café , c’est un concept très répandu au Japon et plus précisément à Tokyo. C’est un endroit où l’on a accès aux mangas, soit pour en acheter, soit pour les consulter sur place tout en sirotant une boisson, un thé ou même en dégustant une spécialité japonaise.

À l’ Otakafé , vous retrouverez en effet une multitude de spécialités japonaises directement importées du Japon . Cela va des friandises aux snacks en passant par les pâtisseries, les boissons, et tout un tas d’autres produits de bouche à découvrir et à goûter. Vous pourrez même y trouver des "KitKat au matcha" ou encore des "mochis".

Le mochi est une pâtisserie japonaise composée de pâte de riz sucré avec une farce . Petit plus chez "Otakafé", c’est qu’on peut retrouver les mochis traditionnels mais également des mochis en version glacée . Une denrée plutôt rare chez nous qui risque de vous faire plaisir durant les jours chauds d’été ! Côté goûts, vous pourrez retrouver des mochis glacés à la fleur de cerisier, mangue/passion, litchi, mais aussi café/vanille ou cacao/vanille, etc.

Vous pouvez commander vos produits via leur site otakafé.com © Otakafé

L’équipe de l’Otakafé se réjouit de faire découvrir leur univers (et on se réjouit aussi !) mais en attendant son ouverture, il est possible de commander sur le webshop.

Vous avez donc la possibilité de commander par internet, de vous faire livrer ou d’aller chercher votre commande à l’épicerie dans les heures d’ouverture. Mais vous pouvez aussi vous rendre directement sur place et acheter ce qui vous donne envie sur le moment ! Cela reste bien évidemment plus pratique pour tous les produits glacés.