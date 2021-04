Ô Bel gaufre : fabrication artisanale de gaufres aux fruits

Ô Bel gaufre, situé à Aubel, propose des gaufres riches en fruits. Ici, tout est fabriqué dans les règles de l’art et à la main ! Pierre est boulanger-pâtissier de formation et travaille dans la boulangerie de ses parents à Visé depuis qu’il a 15 ans. C’est là qu’il a, entre autres, confectionné ses premières gaufres. Puis un jour, en 2010, il a eu envie de voler de ses propres ailes et il a monté sa petite entreprise de gaufres aux fruits artisanales.

Pierre a constaté que sur le marché les gaufres aux fruits ne correspondaient pas à ce qu’il attendait et que souvent elles étaient composées de plus de pâte que de fruits. Il a donc décidé de se lancer dans la fabrication de gaufres avec son épouse. Très vite, ses gaufres ont connu un succès amplement mérité et il s’y est consacré à temps plein. Depuis 5 ans, Pierre est installé à Aubel mais dans quelques jours, il va déménager pour un atelier plus vaste. Actuellement, son activité occupe sa maison privée.

Beaucoup de fruits et peu de pâte

Actuellement, Pierre propose 8 variétés à savoir pommes, cerises, abricots, prunes, rhubarbe, choco crème, ananas crème et fraises crème. Mais dès qu’Ô Bel Gaufre sera installée dans ses nouveaux locaux, Pierre concoctera aussi des gaufres spéculoos crème et crème pâtissière !

Evidemment, dans ses gaufres, on retrouve beaucoup de fruits ! C'est le secret de sa recette. Quand c'est possible, Pierre prend des fruits locaux mais pour les abricots et ananas, ils ne poussent pas encore chez nous. Comme Pierre le rappelle, il n'hésite pas à payer ses fruits plus chers pour que la qualité soit au rendez-vous. Pour vous donner un ordre de grandeur, vous aurez 110 g de fourrure par gaufre et donc peu de pâte.

Un vrai succès

Si au départ Pierre travaillait avec Laurence, aujourd’hui cette petite entreprise artisanale compte 13 employés et 130 points de vente en province de Liège. Le secret, c’est de toujours garder la même exigence de qualité et ne pas bâcler le travail. Ce qui compte pour Pierre, c’est la qualité avant le prix. Pour ce qui est de la qualité du travail, il n’hésite d’ailleurs pas à former lui-même son personnel.

Les Ô Bel Gaufres sont dans toutes les enseignes franchisées de Carrefour, Delhaize et Intermarché mais aussi dans les rayons des stations essence. Vous distinguerez facilement les gaufres de Pierre car, contrairement à d'autres, elles sont emballées individuellement dans un emballage souple et non pas par 2 dans un blister.

Ô Bel Gaufre Rue des Bocages, 21 à 4880 Aubel 0495/45.57.41