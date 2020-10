Nutrifix : un bon plan pour être en pleine forme toute l'année

Le sérésienne Florence Renson, bio ingénieur chimiste de formation, vient de lancer Nutrifix, sa gamme de compléments alimentaires. Dix formules bio, 100 % naturelle et sans additifs.

Florence n’a que 29 ans et déjà un joli parcours professionnel. Diplômée de Gembloux, elle a d’abord travaillé dans une entreprise de confiserie avant de créer son entreprise, dont elle commercialise les produits depuis septembre aidée et coachée par le programme Boost chez UCM. " Cette formation et l’accompagnement du service de développement d’entreprise m’ont donné l’impulsion dont j’avais besoin. J’avais déjà des idées, voul

Nutrifix est une gamme "d’une dizaine de compléments alimentaires.

" J’ai toujours aimé combiner la créativité et la rigueur scientifique. Petite, j’aurais adoré trouver la formule d’un sirop pour la toux qui avait bon goût !".

Aujourd’hui, Florence est fière de présenter sa gamme, composée de dix compléments alimentaires et distribué dans 13 points de vente sur toute la province de liège et déjà en brabant wallon… Ces compléments alimentaires ne sont pas des médicaments, ils représentant une aide pour garder une bonne santé. Ce sont des traitements de fond, à prendre tout au long de l’année, pour renforcer nos défenses naturelles et notre immunité. Par exemple, Florence propose des compléments de vitamine C très utiles lorsqu’on entre dans l’hiver et les journées plus sombres, de magnésium pour réduire la fatigue et gérer le stress, du curcuma pour bien digérer et avoir de bonnes articulations, ou encore la célèbre algue spiruline qui booste l’immunité et enfin, de la glutamine pour les sportifs.

Elle pense déjà à de nouveaux développements, comme la vitamine D, les omégas 3 ou un produit spécifiquement mis au point pour les femmes enceintes.

A noter que ces produits ne sont ni en pharmacie ni en parapharmacie et ne sont pas vendus en ligne pour que le commerçant qui les propose ne soit pas lésé par cette vente digitale.

Tous les points actuels de vente sont sur le site www.nutrifix.be