Mon pique-nique zéro déchet

La pochette sandwich, lavable et réutilisable. C’est une pochette en tissus avec une protection intérieure en plastique convenant pour l’alimentation. Pour l’entretenir au quotidien, il suffit de passer un petit coup de loque humide dessus et après quelques jours d’utilisation, on peut la mettre à la machine à lessiver. On trouve très facilement ces pochettes lavables dans les magasins bio et dans certains magasins traditionnels