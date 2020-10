Mimi Pâtisserie : des merveilles sucrées créées par une cheffe pâtissière Liégeoise

Envie d’un peu de sucré pour fêter une occasion ou pour vous faire un petit plaisir tout simplement ?

On vous invite alors à découvrir les fabuleuses créations de Chez Mimi Pâtisserie.



Oui mais Mimi Pâtisserie, c’est qui ?

Derrière ce nom se cache Mélanie, une cheffe pâtissière de 33 ans qui a effectué sa formation en pâtisserie à l’école de cuisine internationale Le Cordon Bleu à Londres.

Diplôme en poche, elle a multiplié les expériences professionnelles pendant 2 ans en Angleterre : pâtisseries, boulangerie scandinave, restaurant étoilé ou encore dans l’équipe dessert chez Yotam Ottolenghi.

En parallèle, elle lance son blog "Mimi Pâtisserie". Vous pouvez y retrouver ses recettes coups de cœur et un max d’astuces !



Les services de Mimi Pâtisserie

Grâce à son blog, vous pouvez commander vos pâtisseries en ligne et les retirer dans les hauteurs de Liège, du jeudi au dimanche ! De la pâtisserie faite maison avec beaucoup d’amour et la juste dose de sucre, des ingrédients soigneusement sélectionnés, locaux de préférence et de saison toujours.

Vous avez envie d’apprendre à faire toutes ces pâtisseries vous-même ? Un pâtissier hors pair sommeille en vous, mais vous avez besoin d’un petit coup de pouce côté technique ? Participez alors aux ateliers de pâtisserie ! Ils sont organisés par groupe de 8 personnes maximum, avec des thèmes qui varient selon les saisons. Les ateliers sont organisés pour les adultes et les adolescents de plus de 13 ans.



Ses collaborations et adresses

Mélanie a la chance de collaborer avec diverses enseignes de la région liégeoise !

Vous retrouverez une sélection de ses délicieuses pâtisseries dans les lieux suivants :

Au Voyage de Papa, pour des brunchs et lunchs gourmands, Rue des Guillemins 77 à 4000 Liège.

Chez Get Your Mug, pour un délicieux café et bien plus encore, Rue des Carmes 17 à 4000 Liège.

Au Kiosq, pour des petits plats traiteur à tomber, Rue du Puits 1A à 4000 Liège.

Elle travaille également régulièrement en collaboration avec Sophie’s Kitchen, Thier Martin 7 à 4051 Herve.



Depuis octobre 2019, son atelier est installé à Liège. Elle y prépare vos commandes et vous reçois pour les ateliers de pâtisserie dans une cuisine ouverte, face à la nature, situé dans leur maison familiale.

Autre passion, le livre de recettes

Son premier livre Entremets et petits gâteaux : Les secrets pour réussir vos plus beaux desserts est maintenant disponible en version numérique (PDF imprimable) en français et en anglais.

Réussissez vos plus beaux entremets et petits gâteaux grâce à ce livre qui vous guidera pas à pas : des inserts, biscuits et mousses jusqu’au glaçage et à la décoration ! Schémas, photos, indications de temps, conseils d’organisation… Les entremets n’auront plus aucun secret pour vous !



Pour plus d'infos sur Mimi Pâtisserie, rendez-vous sur son blog ou ses pages Facebook, Instagram et Pinterest.