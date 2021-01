Millésime chocolat & Al Binète, une passion commune pour le " bien faire "

Il y a quelques jours, les entrepreneurs liégeois Jean-Christophe Hubert (Millésime chocolat) et Paul Mathieu (Al Binète) ont signé une belle collaboration, autour de valeurs communes : la création d’une tablette de chocolat. Mais pas de n’importe quel chocolat puisqu’il s’agit de fèves mexicaines, les " Chontalpa ", connue pour leur haute valeur gustative. Ces fèves sont arrivées chez nous à bord d’une goélette, l’Avontuur, une fière embarcation à deux mâts et 40 mètres, pour rallier le Mexique au Havre.

"Depuis plus de 35 ans, Al’Binète propose des produits garantis biologiques à 100 %. Au-delà d’une étiquette, c’est une éthique et des valeurs humaines que nous défendons. Nous avons toujours cherché à collaborer avec des partenaires locaux qui avancent dans la même direction que nous. Nous partageons les valeurs du chocolatier Jean-Christophe Hubert. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir proposer à nos clients une tablette de chocolat Al’Binète, qui a été produite localement, avec des fèves de cacao d’exception dans le respect des hommes et de notre terre ", souligne Paul Mathieu, fondateur d’Al’Binète.

Quant à la " jeune " entreprise Millésime Chocolat, elle est née de la volonté de Jean-Christophe Hubert et de son épouse Isabelle. Historien d’art et commissaire d’exposition de formation, Jean-Christophe a créé sa manufacture "bean to bar" (de la fève à la tablette) en 2015, à l’issue d’une formation de chocolatier chez Epicuris.

Les deux entrepreneurs sont particulièrement satisfaits d’avoir créé une tablette de chocolat d’exception en réduisant au maximum l’empreinte écologique.

La tablette " Mexique " est vendue dans tous les points de vente Al Binète.