Michel Vincent fait ses adieux à VivaCité : "Merci aux auditeurs pour leur fidélité depuis autant d'années"

Michel Vincent fait ses adieux à VivaCité - Extrait de Liège matin - 30/09/2020

Michel Vincent prend sa retraite et animait pour la dernière fois les ondes de Vivre Ici Liège. À cette occasion, toute l'équipe de VivaCité Liège lui a réservé plusieurs agréables surprises dont... un réveil et une émission de Liège Matin depuis chez lui ! 37 ans. Voilà 37 ans que Michel Vincent a fait son entrée à la RTBF et plus de 20 ans qu'il vous accompagne au quotidien en radio dans la région liégeoise. Et ce 30 septembre, il fait ses adieux au micro de votre radio pour une retraite bien méritée ! C'est en 1983 qu'arrive Michel Vincent à la RTBF pour remplacer l'animatrice de Génération 80 en télévision. Il devient rapidement animateur et producteur de plusieurs émissions pour Radio Deux RTBF comme Siffler en bricolant, Mode d'emploi, Tonus et Nationale 4 Matin. En 1998, l'animateur reprend les rênes de Liège Matin, l'émission locale de la RTBF pour la Cité des Princes-Évêques, et ce jusqu'en 2013. Il anime ensuite Liège Aller-Retour qui devient par après Vivre Ici Liège. Toute l'équipe de VivaCité Liège, le 90.5 FM, a dès lors fêté dignement Michel Vincent au cours des deux émissions dans lesquelles le public l'a suivi depuis ses débuts.

Une émission de Liège Matin à son domicile Michel Vincent a bien connu les petits matins où le réveille sonne bien avant 5 heures pour vous divertir et vous informer sur Liège Matin sur tous les bons plans et toutes les nouvelles des environs de la Province de Liège. Olivier Colle, qui assure désormais la présentation de la matinale liégeoise avait réservé une surprise à son collègue : une émission en direct depuis le domicile du fraîchement retraité ! L'animateur croyait devoir se préparer à un petit-déjeuner à 6h15 et reçoit donc avec surprise Olivier Colle, Alyssia Delré et les caméras de la RTBF chez lui près de Houtain-Saint-Siméon. Olivier a ainsi improvisé un studio radio dans différentes pièces de la maison de Michel comme sa véranda, son salon ou encore... son jardin, un endroit cher à l'ancien animateur liégeois et même... son studio d'enregistrement. Olivier Colle est revenu entre autres sur le parcours de son collègue à la RTBF, a proposé des témoignages audio de certains de ses autres collègues comme Terry Lemmens, Philippe Delmelle et Benjamin Maréchal des et invités reçus dans les émissions liégeoises de Michel et a permis aux auditeurs d'en apprendre enfin un peu plus sur sa vie en dehors du travail.

Pierre Rapsat au micro de Michel Vincent - © Tous droits réservés Michel Vincent fait ses adieux à VivaCité : " - © Tous droits réservés Michel Vincent, ce n'est pas non plus que la RTBF. Ayant été entre autres administrateur à Radio Basse-Meuse au début de son parcours professionnel et présentateur de Télévox, la télévision de l'armée belge durant son service militaire, Michel Vincent a également prêté sa voix à... des bandes-annonces Disney. Il se rappelle : "C'est un peu le hasard, dans les années 1990 je crois, ma voix se trouvait dans une banque de voix. Il y avait dix voix et un jour j'ai reçu un coup de file : 'Monsieur Vincent est-ce que vous pouvez aller à Amsterdam ?'". L'animateur devait en effet se rendre dans la capitale néerlandaise pour les enregistrements de sa voix pour Disney. Et comme il avait cinq heures de route pour 20 minutes de studio, l'animateur y a emmené à chaque passage sa famille. "J'ai été la voix sur des millions de cassettes Disney" lance-t-il ainsi. On retrouve entre autres sa voix dans une bande-annonce célèbre, celle du Roi Lion. "J'ai fait les bandes annonces en début de cassettes vidéos, il y avait les pubs qui tournaient en télé et en radio. J'ai fait les shows Walt Disney, avec les personnages qui venaient de Disneyland Paris sur des semi-remorques. C'est une belle aventure" se souvient-il avec nostalgie. Michel Vincent voix de Disney - Extrait de Liège matin - 30/09/2020

Le passage de flambeau Michel Vincent fait ses adieux à VivaCité : " - © Tous droits réservés Michel Vincent quitte désormais l'antenne de VivaCité Liège mais un nouvel animateur reprend le flambeau du 90.5 FM et non des moindres : Pascal Michel, lui aussi liégeois et fier de l'être que vous avez connu pendant plusieurs années comme éditeur et co-animateur du 6-8 sur la Une. Un beau clin d’œil générationnel d'ailleurs puisque Pascal a commencé la radio aux côtés de Michel ! "J'ai commencé avec lui et ce que je ne lui ai jamais dit je crois : j'étais enfant, j'avais 13-14 ans j'écoutais liège matin dans ma voiture et j'ai joué pour un concours et je suis passé sur antenne avec Michel. C'était ma toute première radio et puis après on s'est rencontré et j'ai fait mon stage avec lui" révèle Pascal Michel dans Liège Matin. Une expérience presque similaire pour Olivier Colle et Michaël Pachen puisque Michel Vincent a été leur formateur à l'UCM pour être présentateur-animateur. Michel Vincent a enfin adressé ses remerciements à ses collègues et à son public : "Merci aux auditeurs pour leur fidélité depuis autant d'années, tous ces mots que j'ai reçus ces jours-ci sur les réseaux sociaux en plaçant mes photos qui résumaient mes casseroles et ma carrière".

De nombreux remerciements dans Vivre Ici Liège Michel Vincent fait ses adieux à VivaCité : "Merci aux auditeurs pour leur fidélité depuis autant d'années" - © Tous droits réservés Pour ce passage de flambeau, Pascal Michel a réservé de nombreuses surprises dans la dernière émission de Vivre Ici Liège entre 14 et 16 heures. De nombreux collègues, des auditeurs fidèles et des personnalités liégeoises comme Albert Cougnet et Jean-Michel Saive ont souhaité une bonne retraite à l'animateur phare des Liégeois. Et dernière petite surprise, Pascal avait invité à la fin de l'émission toute la famille de Michel Vincent pour l'accompagner dans ses dernières minutes d'antenne et lui a laissé le mot de la fin juste après lui avoir réitéré ses remerciements : "Si je suis là aujourd'hui (à la RTBF, sur VivaCité) c'est grâce à toi". "Je sais que tu vas faire tout cela de main de maître. Tu as été mon stagiaire et on a vu pendant ton stage ce que tu valais. C'est ainsi que tu t'es retrouvé dans Le 6-8 et quand la direction m'a dit cela ne te fera pas plaisir mais on aimerait avoir Pascal avec nous dans Le 6-8. J'ai répondu oui qu'il tente sa chance et tu reviens dans ce que tu aimes, la région liégeoise également. Je te souhaite beaucoup de plaisir dans Vivre Ici" a assuré Michel à son successeur. Merci pour tout ton travail et ton dévouement Michel et bon vent à toi dans tes futures aventures !