Meraki : une marque de bijoux et d’accessoires eco-friendly

Camille et Joséphine ont toutes les deux la même passion, à savoir la création. Ensemble, elles ont décidé de lancer leur propre marque d’accessoires, Meraki. Elles vendent des bijoux assemblés à la main en acier et plaqués or mais aussi des accessoires comme des chouchous, des nœuds papillons, des ceintures, des bandeaux, sans oublier les masques.

Tous les bijoux et les accessoires sont conçus dans un esprit responsable et respectueux dans l’environnement. Camille et Joséphine mettent tout en œuvre pour appliquer le principe du "upcycling", c’est-à-dire qu’elles tentent d’utiliser des matières recyclées. Elles collectent des chutes de tissus, des fins de rouleaux, du linge de maison vintage et des tissus d’ameublement. Pour elles, "Rien ne se perd, tout se recycle". C’est comme ça qu’on confectionne des pièces uniques.