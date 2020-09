Marcher pendant 24h pour le Mali

Chaque jour, Pascal Michel met un liégeois à l’honneur dans " Vivre Ici ". Aujourd’hui on parle de défi !

Un défi mis à l’honneur par nos collègues de Sudpresse. Le sportif du jour s’appelle Fernand Maréchal, il a 73 ans, il habite Julémont près de Herve et il se donne comme objectif de marcher le plus de kilomètres possibles en 24h et pour la bonne cause !

Un nom bien connu

Fernand est l’ancien chef de la rédaction sportive de Sudpresse. Il est pensionné depuis 2004 mais il a toujours été très sportif. Il a par exemple effectué la course "La Traversée du Ténéré" (520Km dans le désert), et le "Yukon Arctic Ultra" (440Km dans le froid). Bref, marcher 24h et accumuler les kilomètres, ça ne lui fait pas peur.

Pour venir en aide au Mali

Fernand est également fondateur de l’association de fait "Solidarité Dogon". Une association qui vient en aide à différents villages au Mali avec entre autres, un centre de soin, un internat ou une école fréquentée par 700 enfants. Leurs dons ont déjà permis notamment de construire un puit électrifié permettant de chercher de l’eau à 80m de profondeur. L’infrastructure est financée mais il faut aujourd’hui assurer les frais de fonctionnement, soit 10.000€ par an pour l’école et plus ou moins 2000€ par trimestre pour l’achat de médicaments pour le centre de soin.

En général, l’association organise différentes manifestations et réalise des collectes de dons, notamment lors de la kermesse de Julémont. Malheureusement, en cette période de covid tout ça n’est pas possible. Fernand a donc eu l’idée de se lancer le défi !

Le départ de son défi 24h se fera le 19 septembre dès 13h au bas de Coronmeuse. Vous pouvez l’y rejoindre pour le départ, masque obligatoire, et déguster la bière Céleste, vendue au profit de l’association. Vous pouvez également le parrainer au prix de 1€ le kilomètre ou 10€ pour les entreprises.

Plus d’infos : www.solidaritedogon.be