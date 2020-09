Marcelle, doyenne de Wallonie à 109 ans et 173 jours

Chaque jour Pascal Michel met un.e liégeois.e à l'honneur dans Vivre Ici. Ce mardi Marcelle Levaz. Elle habite Remicourt et la jeune demoiselle a exactement 109 ans et 173 jours. Si on parle d’elle aujourd’hui dans les journaux du groupe Sudpresse, c’est parce que Marcelle est depuis hier la doyenne de Wallonie !

Marcelle est née à la gare de Braives le 18 mars 1911. Ses parents étaient comptables. Elle vit aujourd’hui dans la résidence "Ferme Blanche" à Remicourt mais depuis peu seulement car elle a intégré la résidence à l’âge de 107 ans. Avant elle vivait seule et de manière totalement autonome.

Marcelle a commencé à travailler à l’âge de 17 ans comme modiste au sein d’un atelier. Ensuite elle a repris la gérance d’un magasin de chaussures à Jemeppe-sur-Meuse. Elle a eu 2 maris, tous les deux décédés aujourd’hui. Elle n’a pas eu d’enfant, mais elle est toujours bien entourée aujourd’hui avec ses proches même si les conditions sanitaires actuelles l’empêchent de les voir autant qu’elle le souhaiterait.

Une battante !

A nos confrères de Sudpresse qui lui ont annoncé la nouvelle, elle a répondu qu’avoir atteint l’âge de 109 ans et demi était ahurissant. Elle est aujourd’hui en très grande forme alors qu’elle a contracté le coronavirus en mars dernier. Elle explique que les symptômes ont duré quelques jours et qu’elle a bien résisté mais que le plus dur c’est de ne plus avoir de visite.

Son secret...

Le sport tout simplement… De 67 à 101 ans, Marcelle a pratiqué régulièrement le yoga. Mais la passion de sa vie ça reste la danse. Autant vous dire qu’elle a toujours eu l’habitude d’entretenir sa forme physique.

Notez que la doyenne des belges s’appelle Maria Julia Van Hool et qu’elle a aujourd’hui 111 ans. Le record de longévité revient à Joanna Turcksin de Machelen, décédée en 2002 à l’âge de 112 ans et 186 jours. A la deuxième place, on retrouve une hutoise, Fanny Godin, décédée en 2014 à l’âge de 112 ans et 103 jours. On souhaite donc encore de belles années à Marcelle et on lui envoi plein d’ondes positives !