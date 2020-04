Marc Lievens, l'infirmier qui se transforme en DJ pour divertir les confinés.

L’ infirmier liégeois est tous les jours au cœur dû à la crise liée au coronavirus, il se rend compte que les personnes qu’il côtoie sont perdues dans les différentes informations sur le Covid-19. Très vite, il décide de publier quelques articles sur sa page Facebook pour rendre accessible l’information à tout le monde. Il explique : "De par ma formation d’infirmier, je comprenais bien les enjeux et j’ai expliqué à plusieurs personnes ce qu’elles ne comprenaient pas et j’ai publié un article qui a été repris près de 8000 fois. "

Il réanime le jour, anime la nuit

Marc Lievens est infirmier le jour et organisateur d’événement, animateur DJ la nuit. En discutant avec les gens, il voit que certaines personnes souvent seules respectant les règles de confinement vivent très mal le confinement. C’est en voyant les DJ qui retransmettent des directs sur Facebook, il s’est dit qu’il allait faire la même chose. Il explique : " Ce qu’il manque aux gens isolés, c’est de pouvoir parler avec quelqu’un. Voir un DJ qui mixe peut-être fun même si ça ne sort personne de son isolement. " Il poursuit : " J’ai inventé il y a plusieurs années un concept de soirées, le Fool Game Concept" mêlant Blind Test musical, quiz et défis en tous genres et je me suis dit que comme les gens s’ennuyaient, j’allais le faire en live sur Facebook."