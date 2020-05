Manon Lepomme vend des fraises à Slins !

Ce lundi, Michel Vincent recevait l’humoriste liégeoise Manon Lepomme. Elle a évoqué son implication chez un agriculteur liégeois et la vente aux enchères à laquelle elle a participé. Le secteur culturel est l’un des plus touchés dans cette crise sanitaire. Mi-mars, l’humoriste liégeoise terminait sa tournée. Ensuite, elle devait jouer un nouveau spectacle qui est reporté au mois de septembre avec Isabelle Hauben et Isabelle Innocente. Manon Lepomme cherchait un moyen de se rendre utile. L’humoriste explique sa démarche : " J’ai vu que la région wallonne a créé une plateforme pour aider des agriculteurs, je me suis inscrite. Ensuite, j’ai été contactée par un agriculteur de Slins qui produit des fraises. Je ne travaille pas dans les champs, je vends les fraises. "

2000 personnes L’initiative du Collège des Producteurs-Wallons a lancé sa plateforme " Jobs-easy.agry.com ". Plus de 2000 personnes ont déjà rejoint l’action d’aides aux agriculteurs. Manon Lepomme raconte : " J’ai été très large dans les services que je proposais ne sachant pas ce que les agriculteurs cherchaient. Je vais à Slins deux jours par semaine. Je me suis inscrite par solidarité avec les agriculteurs et de pouvoir faire plein de choses. " Si certains artistes en profitent pour écrire, ce n’était pas son cas jusqu’à ce qu’elle s’engage dans cette nouvelle aventure. " Ça donne de la matière pour écrire un prochain spectacle, c’est très compliqué d’écrire sans interactions. Ça fait du bien de revoir du monde et de se rendre utile. " souligne-t-elle.

Acheter local Des associations et autres actions du même type demandent beaucoup de bénévoles. Dans ce cas-ci, ce sont des saisonniers qui sont recherchés. Pourquoi avoir choisi le milieu de l’agriculture ? La Liégeoise explique : " J’accorde une grande importance d’acheter local. C’est en dehors de mon métier, c’est une bonne occasion de se rendre compte de la réalité du métier d’agriculteur. " affirme Manon Lepomme. Avec la fermeture des frontières, les maraîchers n’ont plus la possibilité de faire appel aux saisonniers venant des pays de l’Est. Le fraisiériste avec qui la liégeoise travaille ne fait pas venir des personnes venant de l’étranger pour ramasser les fraises. Il emploie de la main-d’œuvre belge. C’est pour elle, très important.

Actions solidaires Manon Lepomme ne s’arrête pas à la vente de fraises et aux réseaux sociaux ! Hier, Didier Boclinville, le parrain de ELA, une asbl pour la recherche contre les leucodystrophies, l’a convié à une vente aux enchères. " Chaque artiste donnait un objet et je ne savais pas quoi donner. Je vais proposer d’aller jouer 30 minutes dans le jardin des gens. On partage un moment, j’ai besoin de jouer ! Ça a bien marché et ça a permis de récolter beaucoup d’argent. " Pour terminer, elle a évoqué son déménagement compliqué en cette période de confinement. " Nous avons commencé tôt ce matin, nous avons pratiquement terminé. C’était éprouvant puisqu’on ne pouvait pas se faire aider de personnes extérieures au foyer. Nous avions juste l’aide de déménageurs. C’était costaud mais ça s’est bien passé." a conclu Manon Lepomme. Si vous souhaitez rejoindre cette chouette initiative pour aider les agriculteurs, rendez-vous sur le site : https://jobs.easy-agri.com/ Lorinne J.

Agacée par les propos de Sophie Wilmès Vous avez sans doute vu son post Facebook sur les propos concernant le secteur de la culture tenus par Sophie Wilmès à la Chambre. Manon Lepomme s’explique : " Quand j’ai entendu qu’elle réduisait le travail des artistes et du secteur culturel à un besoin de s’exprimer publiquement, je n’étais pas contente. C’est surtout nier mon métier et tous les emplois autour. "