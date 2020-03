Après 400 dates, Manon Lepomme, LA comédienne belge du moment est venue en studio nous présenter les dernières dates de son spectacle « Non, je n’irai pas chez le psy ! » Manon Lepomme se donne en spectacle depuis toute petite, elle prend des cours de diction dans une académie liégeoise et tout de suite sa capacité à faire rire est remarquée. Ça ne fait aucun doute, elle veut devenir comédienne et humoriste. Après ses études en sciences politiques et en art de la parole, elle crée un spectacle seul en scène avec l’aide de sa metteur en scène. Elle mélangera tout ce qu’elle aime : la poésie, le stand up et l’humour.

Ses premiers pas Dès ses premières représentations, le succès est au rendez-vous grâce à cela elle se fera une place dans le monde de l’humour belge. Par la suite, elle fera son spectacle dans toute la Belgique. Elle sera sélectionnée pour faire la première partie de l’humoriste française Anne Roumanoff au Festival du Rire de Rochefort. En 2013, son spectacle " Je vous fais un dessin ? " remportera un franc succès au célèbre Festival d’Avignon. Un spectacle avec comme thème principal est le sexe et la séduction. Jeune et pétillante, elle emmène son public dans un univers rempli de poésie et de personnages tout aussi déjanté l’un que l’autres. En 2016, elle gagne trois prix dans divers festivals d’humour de France. Depuis deux ans, la comédienne joue devant un public belge, français mais aussi suisse avec son spectacle " Non je n’irai pas chez le psy ! " à la fois drôle et plein de tendresse. Avec 350 dates à son actif, Manon Lepomme connait un succès fulgurant ! En 2018, elle reçoit le prix du meilleur spectacle d’humour du Festival d’Avignon.

Elle n’ira pas le psy Manon Lepomme n'ira plus chez le psy - © Tous droits réservés Répartie et autodérision sont au rendez-vous de son spectacle " Non je n’irai pas chez le psy ". Si vous pensez que Manon est excessive, il n’en est rien ! Elle est juste entière ! Au lieu de se rendre chez le psy, elle préfère se raconter sur scène. Elle évoque sa lutte contre sa gourmandise maladive, l’Alzheimer de ses grands-parents et son ancien métier de prof. Le tout avec humour, tendresse et son accent du plat pays

2+1 gratuites Manon Lepomme, Isabelle Hauben et Isabelle Innocente - © Tous droits réservés Un spectacle avec Isabelle Innocente, Manon Lepomme et Isabelle Hauben. Les trois comédiennes ont des visions de la vie totalement différentes, elles vont s’affronter dans "2+1 gratuites" une pièce hilarante. Mais jusqu’où sont-elles prêtes aller ? Seront-elles capables de s’accepter telles qu’elles sont ? De leur adolescence à leur vie actuelle, ces 3 amies se racontent, se livrent, se disputent mais, c’est sûr, s’aiment énormément ! Elle sera en spectacle : Les dernières dates de " Non je n’irai pas chez le psy " ! : 13 mars 2020 à 20h au Centre récréatif de Remouchamps

14 mars 2020 à 20h au Centre culturel de Durbuy

15 mars 2020 à 20h au Centre culturel de Chênée Plus d'informations ici Les dates pour " Trois amies " au Comédie en île de Liège Le 20 mars à 20h au Comédie en île de Liège

Le 21 mars à 20h au Comédie en île de Liège

Le 22 mars à 20h au Comédie en île de Liège Réservation sur www.comedieenile.be