Manon Lepomme craque pour "Mouche", un futur chien d'assistance

L'humoriste Liégeoise Manon Lepomme vient d'accueillir avec son compagnon, un tout nouveau locataire. Il s'agit de "Mouche", un futur chien guide venu du centre de formation de chiens d’assistance Os’mose de Tilff.



Agé de deux mois à peine, il vient donc de débuter son apprentissage avec l'humoriste qui souhaite amener du sens et de la vie chez elle en raison de la situation que vit le monde artistique.



Devenir famille d'accueil

Depuis sa création en 2010, Os’mose forme trois types de chiens d’assistance destinés aux personnes à mobilité réduite, épileptiques et aux enfants autistes.

Pour leur formation, les chiens sont placés en famille d’accueil durant environ deux ans. La formation coûte au minimum 15.000€, alors que les chiens sont offerts gratuitement à leurs maîtres. Tous les frais sont pris en charge par l’association. Mais, devenir famille d’accueil n’est pas de tout repos et ne colle pas vraiment avec un horaire à temps plein. Cela demande en effet beaucoup de temps pour s'occuper d'un chien en général mais encore plus lorsqu'il s'agit d'en "former" un.

Manon Lepomme risque donc d'avoir beaucoup de boulot lorsque les spectacles pourront redémarrer mais le fait qu'il baigne dans le monde artistique avec un contact de la foule est une bonne chose pour son éducation.

"Petit à petit on va l’emmener partout. On fera ce qu’il faut faire. Ce sera un peu comme avoir un enfant. Il va falloir s’adapter : nous à lui et lui à nous. Il va voir du monde, c’est super car c’est vraiment l’objectif ", a déclaré Manon Lepomme à nos confrères de "Vivre ici".

Si vous désirez soutenir l’éducation des chiens d’aide, vous pouvez acheter en ligne des produits via leur site "Os-mose".