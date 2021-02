Manger des tomates bios et de pleine terre au cœur de l’hiver, c’est possible "Au Fond des Pans"

On voit de plus en plus de maraîchers s’installer en culture traditionnelle ou en bio et c’est une excellente chose de renouer ainsi avec la nature et le rythme des saisons. Toutefois, la question du prix est souvent soulevée tout comme le choix des produits. Ceci n’est pas une fatalité et Kim Etienne Au Fond des Pans nous le prouve.

Effectivement et même au cœur de l’hiver vous avez un vaste choix de légumes d’hiver comme les poireaux, les carottes, les choux de toutes sortes, des navets, des rutabagas… Sans oublier les pommes, les poires… Et les œufs de ses poules !

Aujourd’hui, notre maraîcher a 23 ans et ne cesse de s’agrandir tant du côté de ses productions que du côté magasin. C’est ainsi qu’il a débuté sur u n terrain d’environ 1500 m2 soit 0.15 hectare car cette parcelle il la maîtrisait et maintenant, c’est sur 4 hectares qu’il étale ses cultures. Bientôt vous allez même découvrir le tout nouveau magasin de Kim. Cela veut dire qu’on y trouve des légumes toute l’année ?

Vous imaginez bien que Kim est très soucieux de l’environnement et que le transport en avion était inenvisageable ! Pratiquement, un camion frigorifique remonte 2 fois par semaine de Sicile avec une cargaison d’agrumes et légumes qui sont répartis entre plusieurs magasins. Et ce camion retourne en Sicile chargé.

C’est simple, en Sicile la semaine dernière il faisait déjà 25° ! La culture des légumes se fait en pleine terre mais sous un tunnel non chauffé ! En fait, la culture est identique à celle que nous effectuons chez nous sauf que nous avons des mois de décalage… Il ne faut pas confondre ce que produisent ces petits producteurs bios siciliens avec les productions sous serres chauffées, à coup d’engrais et autres joyeusetés et même souvent en hydroculture. Mais comment ces tomates arrivent-elles chez nous ?

C’est tout une histoire ! Au départ, Kim a commencé par importer des agrumes auprès d’une petite coopérative sicilienne bio au pied de l’Etna. Cette coopérative récolte ses agrumes auprès de petits producteurs bios qui respectent scrupuleuses les règles d’une culture respectueuses des hommes et de la terre. Un jour, le représentant de la coopérative lui demande pourquoi il n’augmenterait pas son choix en ajoutant des légumes à sa commande. Parmi les légumes, on retrouve des aubergines, des poivrons, des choux romanesco, des aubergines… Tandis qu’au rayon fruits vous aves les oranges de divers types (jus, de table, sanguines ou amères), des clémentines, des citrons… Comment peut-on déjà avoir des tomates maintenant ?

Les délicieuses tomates du producteur "Au Fond des Pans". Pas plus chères que dans les grandes surfaces mais bien plus délicieuses. © Irène Brône

Là encore Au Fond des Pans vous allez être surpris car le crédo de Kim est de rendre ses productions propres et celles qu’il importe au prix le plus juste et accessible au plus grand nombre. C’est ainsi que les tomates grappes bios sont à 4.40€ le kilo, soit le prix de ses propres tomates en été. Quant au goût, Kim adore les tomates et est donc exigeant. Avant de les mettre en vente, il les a testées pendant 1 mois et le verdict est unanime : elles sont délicieuses ! Mais attention, comme elles sont cultivées en pleine terre et tout à fait naturellement, elles ne se conserveront pas 6 semaines !



En résumé, Au Fond des Pans on peut manger au même prix qu’en grande surface

Et parfois même au même prix que dans les hard-discount ! Pourquoi se priver ? Vous allez peut-être dire que se rendre à Deigné cela vous fait des kilomètres ? Là encore, comme les fruits et légumes sont de première fraicheur, vous pouvez très bien imaginer effectuer vos achats pour un mois et les stocker au frigo ou dans un endroit frais. De plus, la balade vous permet de découvrir ce si joli village typique.