"Ma boîte à cookies", le nouveau bon plan gourmand liégeois

Voici un bon plan liégeois qui risque de plaire aux plus gourmands d’entrevous.

Il s’agit du concept de "Ma boîte à cookies" qui vous propose de déguster des (oh surprise) cookies.



Ce super concept est né cet été et cartonne déjà grâce à l’excellente qualité de leurs produits mais aussi à leur système de livraison.

"Ma boîte à Cookies" vous propose de composer votre propre box avec vos saveurs préférées (vous pouvez aller de 4 à douze cookies et plus par boîte).

Pour une boîte de 4, comptez 14,50€, pour 8 cookies, 28€ ou encore 42€ pour une boîte de 12.

La pièce à l'unité est quant à elle à 3,50€.



Parmi les parfums, vous pouvez en retrouver quatre : classique (noisettes et chocolat noir), pécan (noix de pécan, caramel maison, et chocolat noir), choco (base chocolat, cœur coulant chocolat au lait et blanc) et peanut (cacahuètes, cœur coulant cacahuètes et chocolat au lait). Le dernier étant une véritable explosion de saveurs (et un peu notre préféré aussi).



Les réservations se font par message privé via la page Facebook de Ma boîte à cookies.

Pour les livraisons, elles peuvent se faire dans un rayon de 40 km autour du centre-ville de Liège.