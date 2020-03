Luc Baiwir a vécu 3 semaines avec le coronavirus

Début mars, la Belgique entrait en crise sanitaire due au Covid-19. Luc Baiwir a été infecté par le coronavirus à la même période. Il avait tous les symptômes de la maladie : toux, fièvre, écoulement nasal et essoufflement. Heureusement, quelques jours plus tard, diminution des différents symptômes mais fatigue persistante. Néanmoins, il fait des parties des malades guéris du coronavirus.

Inspiré par la mer

Pour rappel, il a commencé le piano à l’âge de 6 ans et donne son premier récital à 11 ans. Aujourd’hui, il est musicien et compositeur. Il compose pour les médias, de la publicité aux grands reportages. Sa grande passion est la mer, il puisse toute son inspiration dedans. En 1987, il fera partie de l’Orchestre Symphonique des Jeunes de Liège pour la création de " SOUNDTRACK " et " GENESE ET HYMNE " pour synthétiseurs et orchestre symphonique. Par la suite, il sera en concert au Québec et au Canada.

En 1991, un concert marquera sa carrière, plus de 11.000 personnes étaient rassemblées pour ce qui sera l’évènement le plus importants de l’été, le " Mégaconcert Luc Baiwir ". Quelques mois plus tard, il donnera le même concert à Forest National, la plus grande salle de Belgique.

Plus d’information sur : https://www.baiwir.com/