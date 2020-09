Louez des étagères: un nouveau système de brocante à Ouffet

Chaque jour Pascal Michel met un.e liégeois.e à l’honneur. Ce vendredi, c'est Sarah Mattera-Sikorski. Elle a 31 ans, habite Tinlot à côté d’Ouffet et elle est à l’honneur ce vendredi dans le Jour Huy-Waremme pour évoquer son enseigne "boutique et brocante".

"Boutique & brocante", rien d'innovant comme ça mais pourtant c'est un concept très particulier qu'a décidé de lancer Sarah. "On a choisi ce nom là car ça combine deux systèmes. Il y a d’abord le côté brocante permanente où les particuliers peuvent louer leur emplacement, une étagère, pour un mois ou deux. Comme s’ils louaient un espace sur une brocante mais sans devoir rester sur place. Et a coté de ça il y a aussi la partie vêtement comme dans les boutiques de seconde main " confie Sarah.

Des étagères louées par mois

Un concept innovant qui vient du Nord. "J’ai découvert ce concept en France tout simplement lors d’un voyage. Ensuite j’ai redécouvert ça dans la Province de Luxembourg, mais c’est assez nouveau effectivement. Ça vient de Scandinavie et j’ai flashé directement sur le concept".

Pour le prix, il faut compter 21€ par mois pour une étagère d’1 mètre de large sur 5 étages. Les locataires peuvent venir réalimenter leur étagère quand ils le souhaitent. Notez que les objets en tous genres sont autorisés comme les jeux, jouets, livres, bijoux, l’outillage, cd,… mais aussi les vêtements. Pour le mobilier ou les objets les plus imposants, vous pouvez déposer une annonce dans un livre à l’entrée du magasin.

Une nouvelle aventure pour Sarah.

Avant cette boutique, Sarah était traductrice de formation et à travaillé pendant plusieurs année dans une multinationale. Aujourd’hui, elle voulait donner plus de sens à sa vie. "L'hiver passé je cherchais un projet qui me parlerait beaucoup plus. J’ai rencontré ma future propriétaire la veille du confinement et je lui ai réservé le bâtiment avant que le confinement ne nous bloque chez nous durant 3-4 mois".

Beaucoup plus pratique et moins chronophage que les plateformes disponibles en ligne, la boutique est située rue de Hody à Ouffet dans un espace de 220M². Elle est ouverte du mercredi au dimanche de 10h30 à 18h.

Infos: https://www.facebook.com/Boutique-Brocante-101827584933310/