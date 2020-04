Localisy aide les indépendants dans la vente en ligne !

Ce lundi, Pascal Michel a invité Guillaume Petta, le Fondateur de l’agence liégeoise de marketing digital Localisy dans l’émission Vivre ici. Celui-ci a présenté, une société de Herve qui propose un service gratuit pour les indépendants pour créer et gérer la vente en ligne. Dans l’émission, nous vous avons déjà proposé plusieurs services d’aides aux commerçants et acteurs locaux en cette période de confinement. Aujourd’hui, nous vous en présentons un nouveau : Localisy. Pour pouvoir survivre à cette crise sanitaire, les commerçants locaux ont dû innover. Le temps des réservations par mail et paiement par virement est révolu. D’autant plus que ces derniers temps, les ventes en lignes ont explosé !

Une plateforme hervienne Aujourd’hui, il est plus simple d’utiliser la plateforme Hervienne qui souhaite aider les commerçants et entrepreneurs locaux qui souhaitent franchir le cap de la vente en ligne. Guillaume Petta explique : " C’est une plateforme où le commerçant inscrit la fiche de son commerce. Ensuite, il crée son catalogue afin de générer plus de trafics en magasin. Le but est de créer le magasin virtuellement. " Il poursuit : " Pour les commerçants qui veulent faire de la vente en ligne, ils peuvent activer la fonctionnalité de vente en ligne. Tout est prévu de manière très simple pour la vente en ligne : les systèmes de paiements, les systèmes d’envois et la sécurité bancaire. C'est vraiment accessible à tous ! " Si vous êtes clients, comment ça fonctionne ? C’est très simple, sur la page d’accueil de www.localisy.com, vous écrivez ce dont vous avez besoin ainsi que votre localisation dans la barre de recherche. Ensuite, la plateforme vous dirigera vers les commerces, restaurants, entreprises à proximité de votre domicile.

Un gain de temps Il est vrai que quand vous êtes inscrit sur la plateforme, le côté logistique est un supplément d’énergie et de temps pour les commerçants et entrepreneurs mais pas pour le fondateur de la start-up liégeoise : " Le temps de préparation de la commande, d’envoyer le colis est du temps qu’il ne va pas passer à conseiller un client en magasin. Le temps passé à encoder la fiche d’un article et celui de l'envoyer est largement inférieur à celui en magasin. "

L’après Covid-19 L'univers de la vente en ligne sera très important durant l’après Covid-19, Localisy a voulu apporter son aide. Guillaume Petta explique : " L’idée sera d’offrir aux commerçants un espace sur la plateforme et avec toutes ses fonctionnalités sans rien débourser. Pour les entrepreneurs, ils pourront présenter leurs services et bénéficier gratuitement de l’infrastructure de Localisy. " En temps normal, la présence en ligne coûte très cher et c’est pour cela que Localisy a créé sa plateforme en ligne gratuite. " Ce service est gratuit à vie pour les commerçants, entrepreneurs locaux et restaurateurs jusqu’au 11 mai, date de la fin du confinement. Cela fait un gain de 1000 € par an ! Il n’y a pas de commission sur la vente, nous voulons aider les commerçants à passer cette étape difficile." affirme Guillaume Petta. La plateforme compte désormais plus de 800 entrepreneurs et commerçants en Wallonie, en France et même en Espagne ! Pour plus d’informations pour les commerçants et entrepreneurs sur www.localisy.com, info@localisy.com ou au 087/60.80.80. Lorinne J.