LinkUp offre des tablettes pour les patients dans les hôpitaux !

Aujourd’hui, Pascal Michel interviewait Lucie Desaubies, bénévole à l’antenne liégeoise de Linkup. Elle a évoqué l’opération Linkup qui récolte des tablettes de seconde main afin de les fournir aux hôpitaux. Depuis le 18 mars, nous sommes confinés. Nous sommes nombreux à garder contact avec nos proches grâce à nos smartphones et tablettes. Ce n’est pas le cas pour tout le monde, notamment pour les patients isolés dans les hôpitaux. " Quand les jeunes de l'ASBL "La Route des Défis" ont lancé l’opération à Bruxelles, ils se sont rendu compte que beaucoup de personnes vulnérables avaient besoin de rentrer en contact avec leurs proches pour pouvoir survivre à cet isolement. " explique Lucie Desaubies.

Des tablettes pour les institutions de santé et de soins. Pour cela, l’ASBL " La route des défis " a lancé l’opération LinkUp. Elle a pour objectif d’offrir des tablettes reconditionnées pour les offrir aux hôpitaux et maisons de repos. Lucie Desaubies explique la démarche : " Nous travaillons avec des institutions de santé et de soins. Ils nous font part du nombre de tablettes dont ils ont besoin. " Elle poursuit : " Pour qu’il y ait une cohérence, nous donnons une tablette pour 25 lits. Ensuite, nous avons des bénévoles à Liège, Namur et Bruxelles qui les récoltent. Dans nos ateliers, on les configure. Ensuite, nous organisons la livraison dans les institutions."

Appel aux particuliers et aux entreprises L’opération recherche des tablettes pour les mettre à disposition des patients. Lucie Desaubies affirme : " Il faut que la tablette fonctionne. Les personnes désireuses de donner des tablettes peuvent remplir un formulaire en ligne avec quelques questions techniques. Nous désirons des tablettes datant d’après 2014 car les plus anciennes ne supportent plus les applications de visioconférences. Nous demandons des tablettes qui sont en surplus et qui fonctionnent chez les particuliers mais aussi dans les entreprises. "

L’opération dans toute la Belgique L’opération a élargi ses activités en offrant ses services partout en Belgique. Depuis une semaine, des antennes ont été mises en place à Namur et à Liège. Des antennes ne recouvrent pas encore toutes les régions de Belgique. " Les personnes qui souhaitent devenir bénévoles peuvent nous contacter par le site internet. C’est une opération magique, nous sommes 50 bénévoles motivés. Depuis qu’il y a des antennes à Liège et Namur, il y a un grand engouement. On se rend compte que la demande est la même partout en Wallonie. " a conclu Lucie Desaubies.

6000 personnes Sur le site internet Opérationlinkup.be, vous pouvez voir le nombre de tablettes fournies ainsi que le nombre de personnes connectés grâce à elles. En un mois, LinkUp a fourni 235 tablettes dans 44 structures de soins à Bruxelles et en Wallonie. Maintenant, ce sont 6000 personnes qui ont la chance d’établir un contact virtuel avec leurs proches. Si vous souhaitez rejoindre l’opération LinkUp en tant que bénévole ou faire un don de tablette numérique, rendez-vous sur le site https://www.operationlinkup.be/