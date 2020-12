LiègeTogether nous donne trois nouvelles positives de Liège

Liège Airport N°1

. - © Liège Together

Cocorico ! Liege Airport a reçu le titre du meilleur aéroport cargo au monde pour l’année 2020. Cette distinction internationale récompense une stratégie focalisée sur le cargo, la diversification et l’innovation et la croissance la plus rapide d’Europe depuis plusieurs années. En effet, depuis 30 ans, l’aéroport se développe comme un pôle d’emploi avec plus de cinquante métiers différents depuis le pilote d’avion jusqu’à celui qui sort les bagages des soutes des avions. Générateur de 9000 emplois (directs et indirects selon une étude de l’Université de Liège), Liège Airport conforte sa place sur la scène international et comme acteur économique majeur de la région liégeoise.



