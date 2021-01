Liège : un début d'année qui amène son lot de news positives

Cocorico de feu



Le Centre fédéral de Connaissances pour la Sécurité civile vient de publier les statistiques des zones de secours belges pour l’année 2019. Et, agréable découverte, les hommes du feu liégeois sont les plus rapides de Belgique à partir en intervention : 2 minutes et 12 secondes en moyenne entre l’alerte et le premier véhicule en route. Une prouesse quand on sait que chaque seconde compte dans ce genre de situations ! Et qu’un départ complet comprend deux autopompes, un véhicule officier, la grande échelle, un véhicule réhabilitation, une citerne et 20 hommes.

Etudiants et déjà professionnels . - © Liège Together De plus en plus d’étudiants obtiennent le statut d’étudiant " sportif, artiste ou entrepreneur ". Cette disposition particulière accordée par l’Université de Liège permet à ces étudiants de mener de front et de manière égale leurs études et une activité sportive, artistique ou entrepreneuriale. Par exemple, certaines années sont dédoublées pour alléger le planning. L’Université de Liège révèle que 97 étudiants jouissent de ce statut pour l’année académique 2020-2021, répartis dans toutes les facultés. Parmi eux, Robin Vanderbemden (Athlétisme), Valentine Dumont (Natation), Charles Weerts (sports moteurs), Romain Hault de la start-up Kiwert ou les membres de Get your way. En savoir plus : un petit clic ici…

Du matériel de ski liégeois . - © Liège Together Certes, ce n’est pas la meilleure période pour programmer ses vacances d’hiver mais tout tuyau est toujours bon à prendre. En effet, les amateurs de glisse pourront désormais trouver leur matériel à l’Atelier 41 à Esneux. Ce commerce offre un large choix de matériel pour enfants et adultes, à la vente comme à la location. L’avantage est un prix plus attractif et d’éviter les files en station pour récupérer son matériel. Des préparations efficaces avant pour profiter à fond sur place.

