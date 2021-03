"Liège Together" nous dévoile ses good news du moment

Deux fois par mois, Stephanie Verhaeghe de Liège Together partage avec nous trois news positives sur notre région. Aujourd'hui, il est question de mur géologique, de solidarité et d'une nouvelle adresse de burgers artisanaux.

Création d'un mur géologique

. © LiegeTogether Saviez-vous qu'il existe à Comblain-au-Pont un mur géologique... qui serait le premier et unique exemple au monde d’une échelle stratigraphique en pierres. Le mur de 54 mètres de hauteur, une fois achevé, représentera 540 millions d'années de formations rocheuses. Il retracera l'histoire et l'évolution de la géologie de la région. Cette initiative est conçue comme une œuvre culturelle, touristique mais aussi pédagogique qui s'adresse à tous les publics et permet d'en apprendre un peu plus sur notre territoire. Un lieu insolite est en phase d'aboutissement mais on peut déjà découvrir le travail réalisé.

Opération maillots solidaires

. © LiègeTogether Du 2 au 12 avril, près de 250 maillots et objets dédicacés par des sportifs de renom seront vendus aux enchères pour la bonne cause. La vente sera organisée en ligne (situation sanitaire oblige) par le Collège Saint-Servais et parrainée par Robin Vanderbemden et Victor Wegnez au profit de 2 associations : îles de paix et FS Agoè. Et on peut dire que cette année est exceptionnelle avec des maillots de clubs prestigieux comme le Standard de Liège, Bruges et Anderlecht mais aussi Barcelone, Dortmund, le Real Madrid et des objets ayant appartenus à David Goffin, Thierry Neuville ou encore Nafi Thiam. Le secret de ces lots d’exception ? Beaucoup de détermination des élèves aidés des anciens qui ont fait joué leurs réseaux. Rendez-vous sur "Matchwornshirt " et sur Ebay.

Un goût de New-York à Liège

. © LiègeTogether Le smash burger, cette tendance culinaire née à New-York, fait son entrée en métropole liégeoise avec l'ouverture de 2 restaurants. Le smash burger est un hamburger à base de viande hachée écrasée à la spatule et cuit à haute température, ce qui lui donne une croute croustillante et du moelleux à l'intérieur. Deux courageux se sont lancés dans l'aventure : Beef et Spratchies. Ce dernier vient d'ouvrir et fait déjà le buzz. En partie grâce à ses clins d'oeil liégeois dont les Waffle fries (des frites en forme de gaufre) et le nom Spratchies, inspiré du wallon.