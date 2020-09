B.I.P 2020

Liège Together: Liège en 3 news positives - © Valentine Nulens

En ces temps particuliers, quand un événement culturel s’organise, on aime en parler pour leur donner un petit coup de pouce. Fin septembre, s'est ouverte à Liège la 12eme édition de la Biennale de l'Image Possible. Particularité de cette année, les œuvres présentées quittent les musées pour envahir des lieux en transition, symboles d'une future métamorphose (et ça, on aime) : le bâtiment de l'ancien Décathlon dans le centre de Liège, la Menuiserie - des anciens ateliers communaux - près de l'académie des Beaux-Arts de Liège,... plus divers endroits publics et galeries. Y assister est une forme de soutien. Jusqu'au 25 octobre.

