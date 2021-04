"Liège Together" : 3 news positives en cité ardente

Pour ajouter un peu de couleurs printanières et soutenir la réouverture des commerces sans RDV, des milliers d’origamis ont été accrochés en guirlandes au plafond du complexe commercial de la médiacité. Cette installation est le fruit d’un appel lancé aux écoles fondamentales liégeoises en février dernier. Objectif : réaliser un maximum d’origamis pour montrer aux enfants mais aussi à tout le monde, que les petits gestes cumulés donnent un résultat de grande ampleur. Au total, 50 écoles avec 3000 élèves ont répondu et ont confectionné 40.000 origamis. C’est un véritable succès pour l’opération et d’autres créations avec ces origamis seront prévues.

Le collège de la ville de Liège a donné son feu vert à une collaboration de 3 ans avec l’ASBL Think Pink et l’obtention du label "Ville Rose". L’objectif est la sensibilisation au cancer du sein à travers des initiatives d’information et des actions dont les bénéfices seront intégralement consacrés à des projets dédiés aux victorieuses, ces femmes qui luttent ou qui ont lutté contre le cancer du sein. C’est aussi un beau geste de soutien à l’échelle communal et une action concrète dans la lutte contre cette maladie, enjeu de santé majeur, qui touche encore 10.000 femmes par an (diagnostiquées).

Rendez-vous ici pour en savoir plus.