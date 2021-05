Liège : petit tour des news positives du moment avec LiègeTogether

Comme tous les 15 jours, on fait le tour des actualités positives qui mettent en valeur Liège et les Liégeois. Une initiative qui vise à positionner positivement Liège et ses acteurs en Belgique et à l’étranger.

Police Academy

. © LiègeTogether Depuis 2011, une classe d’environ 14 élèves québécois est accueillie à Liège pendant une semaine pour un stage en immersion au sein de l’Ecole de Police de la Province de Liège. Ce fructueux partenariat est renouvelé cette année encore entre l’Ecole de Police de la Province de Liège et le collège québécois d’Alma. Si la pandémie a quelque peu modifié les modalités, la volonté de concrétiser encore une fois cet échange international reste intacte.

Des fruits et légumes disponibles aux Guillemins

. © LiègeTogether La SNCB lance une expérience pilote en s’associant avec “Panier des Producteurs Passionnés” qui permet aux voyageurs et aux riverains de venir retirer des paniers de fruits et légumes en gare une fois par semaine. Cette initiative prendra place dans la gare des Guillemins, une des 4 gares du pays sélectionnées pour l’expérience et vise à favoriser l’accès au circuit court. En effet, les produits proposés devront être constitués au minimum de 70% de denrées locales, produites dans un rayon de maximum 30 km. Début des commandes le 15 mai.

Les nouvelles glaces qu’on craime

. © LiègeTogether Si vous êtes un.e habitué.e du centre-ville liégeois ou si vous avez été un étudiant de la faculté philo et lettres ces dernières années, il vous a sans doute été impossible de passer à côté de Darius, une success story qui mêle café et famille. Après Darius Café et Darius Boutique consacrés au café, place à Craime, la nouvelle enseigne lancée par la famille derrière ce mini empire liégeois et consacrée aux glaces. Si la métropole liégeoise ne manque pas d’offre sur son territoire, les glaces de Craime se distinguent par la volonté de proposer des glaces façonnées selon la tradition italienne, certaines vegan ou encore avec des goûts surprenants comme carrot cake ou chaï tea latte.