Liège in Ze Box : une box dédiée aux commerçants Liégeois

En ces temps de crise, il est important de penser aux commerçants liégeois en les soutenant à notre échelle ! Travaillant à l’UCM depuis 2009, la liégeoise Isabelle Morgante a eu une belle idée pour y contribuer en décidant de créer "Liège in Ze Box". Avec cette marque, elle a voulu passer de l’autre côté de la barrière et a eu envie à son tour de devenir entrepreneuse !

Il s’agit d’une box qui contient des bons cadeaux à utiliser exclusivement chez des commerçants et artisans indépendants de la Cité Ardente. Une septantaine de commerçants est déjà dans l’aventure et leur nombre ne cesse d’augmenter !

Liège in ze Box © Isabelle Morgante

En effet, il existe 6 thèmes différents et une box multi thème. Chaque thème étant une expression liégeoise comme " Les gougouilles ", " Poyon, Poyette ", " Fiesse ", " Slow Liège", " Di chal " et " Avoir bon ". Dans chacun de ces thèmes, vous retrouverez donc une liste de commerçants ayant un rapport avec celui-ci.

Pour s’adapter aux personnalités de chacun et répondre aux envies les plus diverses, sept box sont disponibles.

Les différents thèmes de "Liège in Ze Box" © Isabelle Morgante

Rendez-vous sur le site "Liège in Ze Box", choisissez votre thème, choisissez vos commerçants, choisissez votre budget pour chaque bon et créez ainsi votre box sur mesure ! Elle vous sera envoyée par la poste ou encore mieux, elle sera à retirer directement chez un commerçant comme point relais.

Si vous avez envie de soutenir et mettre à l’honneur les petits indépendants de Liège. Foncez !

Plus d’infos sur le site de Liège in Ze Box ou sur la page Facebook et instagram.