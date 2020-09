LiègeTogether: Liège en 3 news positives

Les Liégeois en voyage... à Liège !

L'été 2020 restera sans doute dans les annales. Compte tenu de la pandémie de covid19, de nombreux Liégeois ont choisi de passer leurs vacances... à Liège. Avec pour conséquence, un bilan de fréquentation plutôt positif pour de nombreux sites dans la Province. Et parmi ceux-ci, on peut citer le Prehistomuseum et ses + 16%, les Grottes de Comblain-au-Pont et ses 3.000 personnes sur l’ensemble des vacances ou encore des balades guidées autour des plantes à Flémalle pratiquement toutes complètes. Un été plutôt réussi pour "Wallonie Destination Nature 2020"!

En savoir plus https://www.liegetourisme.be/medias/images/info_pages/communique-de-presse-bilan-touristique-de-l-ete-2020-en-province-de-liege-03-09-20-3591.pdf